Деньги, картины и особняки. Как суд Лондона делит нажитые в России миллиарды Ахмедовых

Развод, который станет прецедентом в судебной практике Англии. Экс-жена не получила больше $600 млн и теперь судится с сыном. Кто, куда и как вывел огромные суммы и чем грозит британское гражданство.

Самый дорогой развод в истории английского правосудия превратился в громкую тяжбу за нажитые в России капиталы. Миллиардер Фархад Ахмедов так и не заплатил жене Татьяне присужденные ей четыре года назад сотни миллионов долларов, и теперь она судится с их старшим сыном Темуром, пишет ВВС.

На прошлой неделе мать и сын выступали в Высоком суде Лондона, описывая происходившие в семье события.

Особняки и виллы, частный самолет и вертолет, коллекция произведений искусства на 150 млн долларов. Квартира за 50 млн в Лондоне в подарок 19-летнему сыну, проигранные им на бирже 70 млн долларов. Тайны, раскрытые перебежчиком из одного лагеря в другой. Свидетельства, отправленные вместе с компьютером на дно морское.

Документы у Темура изъяли с трудом, теперь адвокаты представят свои доводы судье Гвинет Ноулз, а она решит, помогал ли сын отцу прятать капиталы от матери, как утверждает Татьяна Ахмедова.

Этот суд — первая публичная схватка один на один в затянувшемся разделе семейных миллиардов. Пара сыграла свадьбу в начале 1990-х, но заметно разбогатела только в 2012 году, когда Фархад Ахмедов продал долю в газовой компании Нортгаз за 1,4 млрд долларов. В 2013-м Татьяна подала на развод в Англии, где она жила с 1994 года и где выросли их двое сыновей.

Фархад в бракоразводном процессе не участвовал, порвал все связи с Великобританией и удалился на недоступную для английского суда территорию: он ведет дела из России, Азербайджана и с борта яхты Luna, купленной у Романа Абрамовича примерно за 350 млн долларов в 2014 году.

Старший сын Темур же гражданин Великобритании, как и его мать. Он не мог не явиться в суд, хотя угроза срыва бракоразводного процесса все же была: в первый день суда Темур вместо Лондона улетел из Дубаи в Москву.

«Я стрессанул, испугался, не знал, что делать, — объяснял он судье по видеосвязи на отличном английском с легким акцентом. — Мне всего 27, и на меня в суд подала моя родная мать, в конце концов. Я много пью. Мне нужны гарантии, что я смогу потом уехать, что у меня не изымут паспорт».

Судья настояла, чтобы мужчина вернулся в Англию и лично выступил на процессе. Иначе молодому человеку, который учился банковскому делу и занимается трейдингом, пришлось бы защищаться своими силами и дистанционно, поскольку его средства заморожены в ожидании исхода тяжбы, а выделенных на текущие расходы денег на оплату адвокатов не хватит.

Темур вернулся в Лондон, чем отвел от себя еще и угрозу штрафа и даже тюрьмы за неуважение к суду.

Громкий процесс привлек внимание публики не только масштабом выплат и сочными деталями дорогостоящей семейной дрязги, но и тем, что он должен ответить на многие вопросы и создать прецедент для дальнейших тяжб в мировой «столице разводов».

Судья уже разрешила Татьяне Ахмедовой судиться на чужие деньги и не раскрывать детали договоренностей ее адвокатов с компанией, которая финансирует тяжбу.

Без внешнего финансирования — еще недавно запрещенного в английских судах, но постепенно все шире применяемого с разрешения судей — у Татьяны не было бы шансов отсудить причитающееся, постановила судья. А ее адвокаты не являются стороной в споре, поэтому детали их договоренностей с инвестором к делу отношения не имеют, на его исход не влияют и суд не интересуют.

Как спрятать миллиард от бывшей супруги

Английский суд развел Татьяну с Фархадом в декабре 2016 года и присудил ей чуть меньше половины их совместного состояния. Она получила право на 450 млн долларов наличными, коллекцию современного искусства стоимостью почти 150 млн, особняк за 25 млн фунтов в шикарном предместье Лондона и автомобиль Aston Martin.

Через четыре года Татьяна заявила суду, что получила только примерно 5 млн, вырученных от продажи семейного вертолета.

Она охотится за активами бывшего супруга по всему миру: от России и Маршалловых Островов до Кипра, Франции и США. В августе она проиграла в Дубае судебную тяжбу за девятипалубную семейную яхту Luna: суд эмирата счел вердикт английского правосудия противоречащим законам шариата и местному законодательству.

Фархад никогда не скрывал, что не собирается платить бывшей жене. На процессе это подтвердили и адвокат его сына, и сам Темур, и его озвученная переписка с отцом, в которой сказано, что он очень хочет оставить Татьяну ее без копейки и лучше сжечь деньги, чем заплатить ей.

Темур рассказал, что за несколько месяцев до завершения бракоразводного процесса его отец, хранивший все деньги в Швейцарии, активно занялся выводом активов в юрисдикции, где исполнить решение английского суда было бы невозможно.

Фархад Ахмедов пытался отправить деньги сначала в Катар, потом в ОАЭ, однако столкнулся с трудностями и был уже готов на самый крайний вариант — перевести все в Россию. Но в итоге в последний момент остановился на трастах в Лихтенштейне.

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Татьяна и ее адвокаты уверены, что Фархаду в этом активно помогал Темур. Он же говорит, что представленные в суде его слова были вырваны из контекста. Темур не оспаривает и тот факт, что помогал отцу в организации вывода активов, однако утверждает, что его роль была исключительно секретарской. А придумали все отец и «серьезные люди в костюмах», которым он безгранично доверял. И пусть он осознавал цель операции - спрятать деньги от Татьяны - но ввиду молодости и неопытности не только не был архитектором «схем» вывода денег, но в свои 20-21 год даже не понимал до конца всех тонкостей происходившего при его участии.

Он просто хотел набраться опыта и оправдать доверие отца как старший сын — «так принято на Востоке, в России, такая у нас культура». При этом Фархад перевел сыну Темуру почти 70 млн долларов в течение года, предшествовавшего разводу. Адвокаты его бывшей жены уверены, что таким образом он прятал деньги от нее.

Адвокаты же заявляют, что эти переводы — отеческая забота и попытка поставить на ноги старшего сына, дать ему начальный капитал для трейдинга, которым тот собирался заниматься. И что все это происходило в русле и в масштабах, установившихся в семье еще до развода.

Интересно то, что денег этих у Темура нет: он заявил в суде, что потерял их, торгуя на финансовом рынке. Татьяна Ахмедова сыну не верит.

У Татьяны Ахмедовой и ее юристов две цели. Добиться признания Темура подельником Фархада, чтобы заставить его выплатить матери более 100 млн долларов, полученных от отца. И попытаться получить право обратить взыскание на деньги в люксембургских трастах.

Фархад ранее называл развод попыткой английского суда экспроприировать его российский капитал в пользу британской казны, адвокатов и компании, которая вместо Татьяны финансирует ее тяжбу. Темур же сказал на суде, что мама судиться с ним на самом деле не хочет, и тяжба продолжается только по воле спонсоров процесса.

Он утверждает, что его отец неоднократно предлагал Татьяне мировую: 100 млн, особняк под Лондоном и совместное с сыновьями владение коллекцией картин. Но она отказалась. У Татьяны своя версия: ей предлагали быть содержанкой в этом особняке — полную оплату будущих расходов, но ни копейки из нажитого за годы семейной жизни. Она говорит, что в суд на сына подавала с тяжелым сердцем, винит в этом коварство бывшего мужа и надеется восстановить отношения с Темуром в будущем.

Если Темур выиграет дело, то шансы получить присужденные в результате развода деньги резко уменьшатся не только для бывшей жены российско-азербайджанского миллиардера, но и для тех, кто пойдет в английский суд по ее стопам, поскольку право в Англии прецедентное.

Если же Темур Ахмедов проиграет, избежать выплат по примеру отца ему будет намного сложнее, поскольку он британский гражданин, живет в основном в Англии и Франции.

Решение суда, судя по всему, будет вынесено в начале 2021 года, после чего может последовать апелляция, на рассмотрение которой уйдет еще несколько лет.

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