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В Екатеринбурге могут закрыть генконсульство США

В Екатеринбурге могут закрыть генконсульство США
Иллюстрация: pixabay.com

Власти США рассматривают вариант полного закрытия двух своих генконсульств в России. Если это произойдет, в стране останется только одно место для получения американской визы.

#США#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В России могут закрыться два генконсульства из трех существующих. По данным нескольких дипломатических источников «Коммерсанта», рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке.

Они и так работают в ограниченном режиме — в Екатеринбурге с весны генеральное консульство оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке была полностью остановлена из-за пандемии COVID-19.

Консульство действительно закроют в конце декабря, однако работу планируется возобновить во втором квартале 2021 г., сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник. При этом планируется пересмотреть численность персонала. 

Ранее генеральное консульство США в Екатеринбурге сообщало, что возобновит стандартные визовые услуги тогда, когда можно будет проводить визовые собеседования безопасно для заявителей и сотрудников.

Консульский округ консульства США в Екатеринбурге — один из трех консульских округов в России, в него входят 11 субъектов Российской Федерации (регионы УрФО, а также Оренбургская область, Омская область, Республика Башкортостан, Удмуртия). Консульство США во Владивостоке охватывает Дальний Восток, Посольство США в Москве отвечает за остальную часть России.

Ранее DK.RU рассказывал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал жителям России воздержаться от зарубежных поездок и путешествовать внутри страны. Из Екатеринбурга до сих пор нет прямых международных рейсов. Отправиться за границу уральцы могут через Казань, Ростов-на-Дону, Москву или Санкт-Петербург. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что туроператоры не ожидают открытия аэропорта Кольцово для зарубежных рейсов до 2021 г.

Автор: Анна Хлебникова
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