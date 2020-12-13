«Евраз» заплатил буддистам за перенос храма. Они потратили деньги и требуют новый договор

Уральские буддисты договорились с «Евразом» о переносе храма, который располагается на месторождении руд, к концу 2020 г. Община получила 26 млн, но переезд застопорился. К делу подключились силовики.

Монахи буддийской общины «Шедруб Линг» обратились в социальных сетях к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они просят пересмотреть условия соглашения между живущими в монастыре буддистами и компанией «Евраз». Председатель МБРО «Путь Будды» Семен Загородний в письме указал на однобокое выполнение горняками условий сделки об ограниченном доступе буддистов на гору в праздничные дни и заявил, что в храме должны находиться дежурные каждый день. Хотя по уже подписанному соглашению люди должны покидать гору в период взрывных работ на Качканарском ГОКе, с понедельника по четверг. Этого требуют закрепленные в законодательстве регламенты безопасности, пишет ЕАН.

Буддийский храм на горе Качканар находится на месторождении титаномагнетитовых руд, лицензия на которое принадлежит АО «Евраз Качканарский ГОК». Из-за этого уже много лет идет конфликт.

Храмовый комплекс был построен в 1995 г. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы, дома для йоги, двух помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса, библиотеки, хозяйственных, складских и жилых помещений. Строительство было осуществлено самовольно, без официального разрешения.

В октябре 2019 г. между общиной, компанией «Евраз» и областным правительством было подписано соглашение, что до конца 2020 г. буддисты переедут на новое место — в поселок Косья, который находится у подножия горы, а на старом останутся священные ступы, куда по соглашению с ГОКом будут пускать паломников, сообщал DK.RU. Кроме того, по соглашению им было передано 26 млн руб. в качестве благотворительной помощи. В итоге лидеры общины получили деньги, но покидать гору не стали.

7 декабря гору Качканар посетил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, который в 2019 г. подписывал соглашение с основателем монастыря Михаилом Санниковым. По итогам новых переговоров выяснилось, что у буддистов появились новые требования.

К сожалению, несмотря на подписанное соглашение, руководитель храма выдвинул новые условия. Он хочет, чтобы в храме находились люди даже в те дни, когда будут проводиться взрывные работы. Это невозможно. Мы будем прорабатывать вопрос с руководством «Евраза», проводить новые встречи с теми, кто живет в храме. Надо эту ситуацию завершить, потому что пройден большой путь взаимных договоренностей, другого пути у нас нет», — сказал Бидонько (цитата по ЕАН).

Следующий раунд переговоров между членами общины, представителями власти и руководством «Евраза» запланирован на 15 декабря.

Между тем передача 26 млн руб. религиозной группе привлекла внимание силовиков. К настоящему времени буддисты успели потратить 18 млн руб., пишет портал Е1.

В течение 2020 г. члены «Шедруб Линга» занимались сделками по покупке земли и недвижимости в поселке Косья. С января были приобретены в общей сложности пять земельных участков и два дома, а также строительный вагончик-бытовка. К этим тратам вопросов у силовиков нет.

Однако существует еще один перечень приобретений, которые выглядят странно. Например, в мае 2020 г. буддисты закупили некие ритуальные предметы на 410 тыс. руб., затем микроавтобус Hyundai H-1 (от 2,1 млн руб. за начальную комплектацию), после — новый грузовик «Урал» за 3,7 млн руб., квадроцикл Baltmotors за 391 тыс. руб. и два мотовездехода за 406 и 306 тыс. руб. соответственно. Еще на 1 млн руб. в августе 2020 г. была преобретена иностранная валюта. По данным Е1, эти расходы могут стать причиной проверки и привести к возбуждению уголовного дела.

В самой общине уверяют, что чисты перед законом и совершали траты, не выходящие за рамки соглашения. Техника приобреталась для обустройства нового монастыря, квадроцикл и мотовездеходы — для доставки паломников на гору, а валюта — чтобы избежать обесценивания денег на случай падения курса рубля.

DK.RU продолжает следить за развитием ситуации.