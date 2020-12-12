AstraZeneca покупает производителя лекарств от редких болезней за $39 млрд

Шведско-британский фармгигант, который разрабатывает вакцину от коронавируса, приобретает компанию, которая разрабатывает лекарства для лечения сложных и редких заболеваний.

Фармкомпания AstraZeneca приобретает американскую Alexion Pharmaceuticals Inc., которая разрабатывает препараты для лечения редких заболеваний, в том числе лекарства от рака, сообщает Bloomberg. Сумма сделки составила $39 млрд наличными и акциями: Alexion оценена в $175 за акцию, что составляет 45% премии к цене закрытия в пятницу. Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале 2021 года, и акционеры Alexion будут владеть 15% акций объединенных компаний.

Alexion разрабатывает лекарства для лечения заболеваний в области нефрологии, неврологии, обмена веществ, онкологии и гематологии. В том числе, она создает моноклональные антитела, которые сейчас планируется использовать для лечения коронавируса. Основной продукт компании — моноклональное антитело Soliris, одобренное в нескольких странах для лечения иммунных болезней. Выручка от продажи Soliris в 2019 году составила около $4 млрд.