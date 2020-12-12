Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.12
73,11
88,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

AstraZeneca покупает производителя лекарств от редких болезней за $39 млрд

AstraZeneca покупает производителя лекарств от редких болезней за $39 млрд
Автор фото: D Wells. Иллюстрация: Wikimedia.org

Шведско-британский фармгигант, который разрабатывает вакцину от коронавируса, приобретает компанию, которая разрабатывает лекарства для лечения сложных и редких заболеваний.

#НОВОСТИ

Фармкомпания AstraZeneca приобретает американскую Alexion Pharmaceuticals Inc., которая разрабатывает препараты для лечения редких заболеваний, в том числе лекарства от рака, сообщает Bloomberg. Сумма сделки составила $39 млрд наличными и акциями: Alexion оценена в $175 за акцию, что составляет 45% премии к цене закрытия в пятницу. Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале 2021 года, и акционеры Alexion будут владеть 15% акций объединенных компаний.

Alexion разрабатывает лекарства для лечения  заболеваний в области нефрологии, неврологии, обмена веществ, онкологии и гематологии. В том числе, она создает моноклональные антитела, которые сейчас планируется использовать для лечения коронавируса. Основной продукт компании — моноклональное антитело Soliris, одобренное в нескольких странах для лечения иммунных болезней. Выручка от продажи Soliris в 2019 году составила около $4 млрд.
 
AstraZeneca является одним из нескольких разработчиков вакцины от коронавируса, клинические испытания показали ее среднюю эффективность 70%. На этой неделе стало известно, что AstraZeneca проведет совместные испытания своей вакцины и российской «Спутник V». 
 
 

 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Генералы, самозахваты и подпольное казино. Как меняется крупнейший парк ЕкатеринбургаГенералы, самозахваты и подпольное казино. Как меняется крупнейший парк Екатеринбурга
  • «За 9 дней декабря от COVID умерло больше пациентов, чем за первые три месяца эпидемии»«За 9 дней декабря от COVID умерло больше пациентов, чем за первые три месяца эпидемии»
  • Ждали провала, получили огромную выручку. В России бум на быстровозводимое жильеЖдали провала, получили огромную выручку. В России бум на быстровозводимое жилье
  • Угадайте кто. Уральская фирма за 2020 г. нарастила прибыль в 276 раз и стала миллиардеромУгадайте кто. Уральская фирма за 2020 г. нарастила прибыль в 276 раз и стала миллиардером
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.