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Место женщины снова на кухне? Коронавирус уничтожил результаты борьбы за равенство полов

Место женщины снова на кухне? Коронавирус уничтожил результаты борьбы за равенство полов
Иллюстрация: pixabay.com

Женщины вернулись на кухню и перестали искать работу, констатируют в ООН. Оставшись дома в карантин, многие рискуют больше не выйти на работу. Риски финансовой и эмоциональной зависимости огромны.

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Пандемия COVID-19 может уничтожить результаты последних 25 лет работы борцов за гендерное равенство. Об этом сказано в новом докладе ООН о ситуации в мире, пишет ВВС.

По мнению экспертов, из-за пандемии женщинам приходится делать значительно больше работы по дому, при этом они теряют карьерные и образовательные возможности, появляется больше проблем, связанных с физическим и ментальным здоровьем.

Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год. Существует реальная опасность возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов, — заявила заместитель директора организации «ООН-женщины» Анита Бхатия.

Согласно данным ООН, до начала пандемии объем неоплачиваемой работы, включая домашние дела, в мире составлял 16 миллиардов часов в день. Три четверти такой работы всегда делали женщины, то есть на каждый час неоплачиваемого труда, выполняемого мужчинами, приходилось три «женских» часа. Из-за COVID-19 нагрузка на женщин стала еще больше. По словам Бхатия, разрыв вырос не менее чем вдвое.

Самое тревожное, что многие женщины не возвращаются после карантина на работу. Только в сентябре этого года в США прекратили поиски работы 865 тысяч женщин и 200 тысяч мужчин, и эта разница объясняется в основном тем, что на женщинах лежит забота о детях и доме, которую не с кем разделить, — говорит эксперт.

Специалисты прогнозируют, что сокращение числа работающих женщин будет иметь плачевные последствия для их материального благополучия, развития и экономической независимости.

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Автор: Александра Клименко
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