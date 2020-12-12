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ПСБ стал третьим на рынке по числу кредитов в рамках господдержки МСБ

ПСБ стал третьим на рынке по числу кредитов в рамках господдержки МСБ
Иллюстрация: ПСБ

ПСБ в период действия антикризисных мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса выдал порядка 30 тыс. льготных кредитов, что позволило банку занять 3-е место на рынке по этому показателю.

Об этом заявил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в рамках онлайн-форума «Просто капитал».

Несмотря на то что кредитные меры поддержки были направлены на компании определенных видов деятельности, ими получилось охватить очень большой сегмент рынка — более 260 тыс. предприятий с 5 миллионами занятых получили такую поддержку. То есть, программа действительно достигла общенационального эффекта. ПСБ принимал очень активное участие в реализации мер антикризисной поддержки, нам удалось занять третье месте в стране по количеству предоставленных займов, и предприниматели получили через нас 50 млрд рублей антикризисных кредитов, — сообщил Константин Басманов.

Он отметил, что в период шоковых изменений основной негативный эффект пришелся на сферы, связанные с продажами, сильнее всего пострадала сфера услуг и торговля непродовольственными товарами.

Но очень интересно, что в этот период происходило с доступностью кредитования — вело оно себя совершенно обратным образом, и объяснить это можно только беспрецедентными мерами именно кредитной поддержки, которые в этот период реализовывались. Речь идет о кредитах на поддержание занятости под 0% и кредиты на восстановление деятельности под 2%. Доступность кредитов в период максимального падения продаж оставалась на довольно высоком уровне, — добавил спикер.

Форум «Просто капитал» проходит 11 и 12 декабря. Предприниматели и частные клиенты ПСБ, которые раньше обслуживались в Связь-Банке, также смогли стать участниками первого дня онлайн-форума «Просто капитал». После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт, льготные кредиты в рамках программ господдержки.

Автор: Гринина Ирина
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