Не останавливаемся ни на секунду. Кто поможет развивать бизнес в 2021 году?

Официальный дилер «ЛАДА ВОСТОК» Екатеринбург предоставляет широкий спектр возможностей по приобретению коммерческого транспорта для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Компании, на балансе которых есть свой автопарк, отмечают: при выборе автомобилей на базе LADA они получают оптимальное сочетание стоимости, качества и функциональности. Дополнительными преимуществами LADA являются проверенная надежность, возможность приобретения оригинальных запчастей и экономичность техобслуживания.

Автомобили LADA решают разнообразные задачи бизнеса. В «ЛАДА ВОСТОК» можно заказать автомобиль под конкретный запрос компании.

В дилерском центре представлены коммерческие, пассажирские автомобили, бортовые платформы, фургоны и рефрижераторы на базе LADA Largus и LADA 4х4. Среди городских таксопарков популярностью пользуются автомобили LADA Granta и Vesta.

Также в дилерском центре можно заказать специализированные машины по индивидуальному проекту: для перевозки пищевых продуктов, охлаждённых или замороженных продуктов, хлебовозки, автомобили для МЧС и МВД, ГИБДД, для скорой медицинской помощи, бронированные автомобили, автомобили для кинологических служб, а так же снегоболотоходы.

Высокое качество и функциональность этих автомобилей гарантируется, так как «ЛАДА ВОСТОК» сотрудничает только с сертифицированными кузовостроителями.

Мы сделали так, чтобы приобретение новой LADA было доступно и удобно каждому клиенту. Корпоративным и частным покупателям доступен наличный расчет, программы лизинга, кредита и трейд-ин, — рассказывает Владимир Покровский, руководитель отдела корпоративных продаж «ЛАДА ВОСТОК».

Корпоративным клиентам и индивидуальным предпринимателям дилерский центр предлагает услуги лизинга в рамках программы LADA Leasing, страхование автомобилей, сервисное обслуживание автопарка и приобретение оригинальных запчастей на выгодных условиях.

Программа LADA Leasing — это удобный и быстрый способ приобретения автомобиля для бизнеса с сохранением оборотных средств. Клиент дилерского центра может выбрать оптимальный срок лизинга и авансового платежа, получить оперативное решение о финансировании с минимальным пакетом документов. Кроме того, участники программы LADA Leasing могут включить в лизинговые платежи страхование и дополнительное оборудование.

Оформить сделку можно всего за два дня. Мы постоянно поддерживаем наших клиентов сопутствующими скидками, бонусами и спецпрограммами. К каждому клиенту мы подходим индивидуально и, например, при подготовке предложения по лизингу с компанией — партнером учитываем сезонность бизнеса при составлении графика платежей. Кстати, до 31 декабря скидка на новую LADA в лизинг может достигать до 168 000 рублей, — продолжает Владимир Покровский.

Как и многие другие компании, «ЛАДА ВОСТОК» перестроила работу под коронавирусные реалии и внедрила ряд новых возможностей для бизнеса. Так, у дилера появилась система онлайн бронирования автомобиля и оплаты, бесконтактная передача автомобиля с предварительной антисептической обработкой салона.

Удобство сотрудничества с дилерским центром уже оценили крупные компании Свердловской области: сеть магазинов «Домострой», ООО «КВАНТ», ООО «БСК», СПК «Дружба», «Экспресс-логистик», «ЭнергоСтрой», РУСАГРО, Компания «МЕКОН», ИНСТРОЙСНАБ и многие другие.

Постоянными клиентами по техническому обслуживанию автопарков являются: ПАКТ Урала, Газпромнефть, Артхимитал Груп, Купи Шуз, СДМ Челябинск, ГИБДД, Континент ГАЗ, Брозекс, Первая канцелярия, Сибирская сеть агромаркетов.

Приобретение автомобиля LADA может стать хорошей инвестицией в рост и развитие бизнеса в будущем году. Ждем новых клиентов в дилерском центре «ЛАДА ВОСТОК» и с наступающим Новым Годом, - резюмировал Владимир Покровский.

Официальный дилер LADA «ЛАДА ВОСТОК»:

Адрес: Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, 4, строение 2

Часы работы: пн-сб с 9.00 до 20.00, вс с 9.00 до 19.00

Тел.: +7(343) 228-38-80

Сайт: www.ladavostok.ru