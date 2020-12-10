Ждем 2021 и хороших новостей? The Economist сомневается: главные тренды следующего года

Чего ждать от наступающего года? Последствий странного и напугавшего многих 2020-го. Может быть, будут проведены мероприятия, отмененные в этом году. Может, торговая война перейдет на новый уровень.

Многие ждут окончания 2020 года, но принесет ли оно на самом деле то самое облегчение? Том Стэндидж, заместитель редактора The Economist и редактор раздела «Мир в ... году» выделили тренды, которыми будет характеризоваться 2021 год, пишет «Русбейс».

Борьба за вакцины

По мере появления первых вакцин в большом количестве важнейшей задачей уже становится не разработка, а их дистрибуция. Можно ожидать, что внутри стран и между ними развернется активная дискуссия на тему того, кто и когда должен получить вакцину.

Неравномерное восстановление экономики

После пандемии экономический рост будет фрагментированным. Государствам предстоит сохранять бизнес и помогать тем, кто потерял работу. Разрыв между сильными и слабыми компаниями будет увеличиваться.

Рост напряжения между Китаем и США

Не стоит ждать, что новый президент США прекратит торговую войну с Китаем. Вместо этого он захочет наладить отношения с союзниками, чтобы вести ее более эффективно. Многие страны от Африки до Юго-Восточной Азии стараются все же держаться в стороне от конфликта.

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Бизнес втянут в торговые войны

Бизнес оказался невольным участником американо-китайского конфликта. Это не только Huawei и TikTok, но и другие компании. Присутствие геополитики в бизнесе увеличивается. Помимо давления сверху, руководители также сталкиваются с давлением снизу. Их сотрудники и клиенты требуют, чтобы они заняли позицию по изменению климата и социальной справедливости.

Ускоренная цифровизация

В 2020 году пандемия ускорила распространение технологий во всех сферах жизни — от видеосвязи и онлайн-шоппинга до удаленной работы и дистанционного обучения. В 2021 году станет понятно, сохранятся ли эти тренды или уйдут в прошлое.

Мир предпочтет сидеть дома

Туризм будет сокращаться и изменяться. Больший акцент будет сделан на внутренние путешествия. Со значительными трудностями столкнутся авиакомпании, гостиничные сети и производители самолетов, а также университеты, которые в значительной степени полагаются на иностранных студентов. Пострадает и культурный обмен.

Новая волна борьбы за климат

В условиях кризиса правительства получили возможность бороться с изменением климата. Они инвестируют в экологические инициативы, чтобы создать рабочие места и сократить выбросы.

Проведение событий, не состоявшихся в 2020 году

Кажется, чувство дежавю будет преследовать нас весь 2021 год. Многие мероприятия, например, Олимпийские игры и «Экспо-2020» в Дубае были перенесены. Возможно, часть из них так никогда и не состоится.

Тревожный сигнал о других рисках

Некоторые ученые и аналитики уже много лет предупреждали об опасности пандемии. Сейчас у них появилась возможность заставить политиков серьезнее относиться и к другим проблемам, например, устойчивости к антибиотикам и ядерному терроризму.

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