«Шиеса не допустим». В Екатеринбурге выберут подрядчика для мусоросортировочного завода

В Екатеринбурге до конца года объявят конкурс на строительство нового мусоросортировочного завода. Место его размещения планируют выбирать вместе с победителем.

Конкурсная документация для выбора подрядчика, который построит мусороперерабатывающий завод, появится в открытом доступе 14 декабря. Об этом E1.ru рассказал заместитель министра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Площадка под завод и полигон еще не определена, но рассматривается радиус в пределах 100 км от Екатеринбурга.

Победитель конкурса в течение года должен будет определиться с земельным участком, провести изыскания, принять землю в случае необходимости в государственную собственность, — сказал Егор Свалов.

Он отметил, что к месту размещения много требований, поэтому его не могут так долго найти.

Мы не допустим Шиеса — когда подрядчик в отсутствие разрешающих документов попытался зайти и начать строить объект. У нас есть четкое понимание, что только после получения разрешений начнется строительство. Мы планируем создать мусороперерабатывающий комплекс на 700 тыс. тонн и полигон на 600 тыс. тонн. Он будет вводиться в эксплуатацию постепенно, в течение 25 лет. Плюс станция производства из органики биокомпостированного материала и цех по производству топлива, — отметил замминистра.

Ранее мы писали, что ориентировочная стоимость работ в рамках концессионного соглашения составит 9,1 млрд руб. на мусоросортировочный комплекс и 2,6 млрд руб. на полигон. При этом назывались разные площадки, на которых планируется такая стройка. Однако жители населенных пунктов, рядом с которыми планировалась свалка, выступили против такого соседства. После этого власти заявили, что будут искать новый участок под МСК. Замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов сообщал, что для полигона рассматриваются пять земельных участков за пределами Екатеринбурга. Точные их координаты в департаменте информационной политики Свердловской области предпочли не раскрывать. Такую скрытность чиновники объяснили желанием «не допустить искажения информации, в том числе о принятии решения о размещении объекта на конкретном участке». Это связано с протестными настроениями жителей, которые не хотят видеть в соседях мусороперерабатывающие предприятия.