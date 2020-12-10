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В Свердловской области появились тендерные рейдеры

В Свердловской области появились тендерные рейдеры
Иллюстрация: pixabay.com

«Распространенная схема – вымогательство у конкурентов откупных за отказ от участия в аукционе или от жалобы в ФАС». Вице-губернатор, курирующий госзакупки, рассказал о теневом бизнесе на тендерах.

#ГОСЗАКУПКИ#НОВОСТИ

Свердловские власти столкнулись с тендерными рейдерами. Это компании, которые заявляются на госзаказы, но не планируют их выполнять. По данным регионального департамента госзакупок, которые публикует РБК Екатеринбург, с начала 2020 г. правительство Свердловской области и подведомственные ему структуры расторгли контракты с подрядчиками на 656 млн руб. — сорвано исполнение 847 заказов, за выполненные работы по этим контрактам контрагентам выплатили 460 млн руб.

Как рассказал изданию заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, такие псевдоподрядчики «тщательно анализируют закупки и находят те, что ограничены по срокам и очень специфичны с точки зрения технического задания». Затем выходят на конкурс, снижают цену до предельно возможной, а победив, находят других участников и говорят: «Мы можем вам отдать заказ, но вы нам оставите свою маржу».

Еще одна распространенная схема — вымогательство у конкурентов откупных за отказ от участия в аукционе или от жалобы в ФАС. Они заходят на конкурс, встречаются с другими участниками и предлагают: «Мы можем и сняться, но вы нам дайте какие-то деньги, мы же поработали, мы готовы уступить вам». И это проблема. Либо они говорят: «Мы видим дырку в ваших документах, мы можем написать жалобу в ФАС и конкурс могут снять. При этом заказчик вынужден действовать на их стороне, чтобы задача была выполнена, — говорит Олег Чемезов.

По его словам, вычислить такие компании сложно — для этого необходимо в ручном режиме проверять акционеров и их опыт по предыдущим заказам.

Бороться с такими компаниями, уверен вице-губернатор, поможет законопроект, который анонсирован федеральным минфином и Федеральным казначейством. Он вносит поправки 44-й федеральный закон, чтобы ограничить доступ к госзаказам для тех, кто не собирается их выполнять. Кроме того, считает Олег Чемезов, необходимо вести реестр недобросовестных подрядчиков, с которым есть сложности:

Но там не так все просто: заказчик сначала должен использовать весь инструмент воздействия. Это должны быть судебные решения. Если по согласию сторон расторгли контракт, то на подрядчика уже нельзя подать.

При этом в регионе периодически возникают ситуации, когда у общественности возникают вопросы к проведению госзакупок, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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