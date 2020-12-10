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Суд рассмотрит апелляцию «уктусского стрелка» на пожизненный приговор

Суд рассмотрит апелляцию «уктусского стрелка» на пожизненный приговор
Автор фото: Антонина Пыжьянова. Иллюстрация: Justmedia.ru

Алексея Александрова признали виновным в убийстве двух девушек на склоне Уктусских гор. Трагедия произошла 2,5 года назад, убийцу искали больше года.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов и осужденного на приговор Свердловского суда в отношении Алексея Александрова. Как сообщает JustMedia.ru, заседание состоится 13 января 2021 г. в 10:00 по московскому времени.

Как рассказывал DK.RU, Алексей Александров был признан виновным в убийстве двух девушек в Екатеринбурге. Свердловский областной суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, постановил взыскать с него 1 млн руб. компенсации морального вреда, затраты на похороны и судебные издержки.

Трагедия произошла два года назад. Утром 26 августа 2018 г. на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» обнаружили тела двух девушек — 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой. В девушек стреляли. Ксения на момент обнаружения уже была мертва, Наталью увезли в больницу, где она умерла спустя несколько дней.

Суд решил, что Алексей Александров представляет опасность для общества и не нуждается в принудительном лечении (ранее его защита настаивала на проведении для этого дополнительной экспертизы).  Весной 2020 г. подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

Автор: Анна Хлебникова
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