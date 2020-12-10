Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.12
73,30
88,94
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В США регулятор потребовал от Facebook продать Instagram и WhatsApp

В США регулятор потребовал от Facebook продать Instagram и WhatsApp
Иллюстрация: dri.es

Крупнейшая социальная сеть навязывает разработчикам антиконкурентные условия, а ранее совершила миллиардные сделки, чтобы поглотить серьезных конкурентов, считает Федеральная торговая комиссия.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Федеральная торговая комиссия США вместе с прокурорами 48 штатов подала иск к Facebook с требованием продать Instagram и WhatsApp, прекратить навязывать разработчикам ПО антиконкурентные условия и предварительно уведомлять о будущих слияниях и поглощениях — чтобы они были одобрены. В беспрецедентном иске FTC утверждает, что Facebook незаконно поддерживает свою личную монополию на соцсети и много лет нарушает антимонопольное законодательство. Такое поведение Facebook вредит конкуренции, оставляет потребителям мало выбора для личных соцсетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции. 

Доктор Курпатов: «Цукерберг победил Гутенберга. У нас атрофия познавательных навыков»

Комиссия более года исследовала сделки по покупке Instagram (за $1 млрд в 2012 г.) и WhatsApp (в 2014 г. за $19 млрд), чтобы установить, было ли это поглощением потенциальных конкурентов. В свое время FTC одобрила эти сделки, но сейчас пришла к выводу, что приобретение Instagram и WhatsApp было «нейтрализацией прямой угрозы» монополии Facebook.

«Прогресс сейчас двигается не гуманистами, а психопатами. Цукерберг не Генри Форд»

В Facebook назвали иск пересмотром истории и «просто неправильной работой антимонопольного ведомства».

Основатель Facebook Марк Цукерберг в сообщении на внутренней платформе передал сотрудникам, что не ожидает влияния исков на работу, а сам судебный процесс может затянуться на годы, пишет Reuters. Ранее Цукерберг говорил своим подчиненным, что намерен бороться до конца против подобных исков.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Быстрорастущий бизнес: как зарабатывают сити-фермерыБыстрорастущий бизнес: как зарабатывают сити-фермеры
  • Для Путина построили два офиса-близнеца, в Москве и Сочи. Так скрывают его местоположениеДля Путина построили два офиса-близнеца, в Москве и Сочи. Так скрывают его местоположение
  • Как бывший зять Путина стал миллиардером. В Кремле считают версию «подгонкой слухов»Как бывший зять Путина стал миллиардером. В Кремле считают версию «подгонкой слухов»
  • Набиуллина обвинила банки во «впаривании» людям инвестпродуктов и требует принять мерыНабиуллина обвинила банки во «впаривании» людям инвестпродуктов и требует принять меры
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.