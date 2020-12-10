В США регулятор потребовал от Facebook продать Instagram и WhatsApp

Крупнейшая социальная сеть навязывает разработчикам антиконкурентные условия, а ранее совершила миллиардные сделки, чтобы поглотить серьезных конкурентов, считает Федеральная торговая комиссия.

Федеральная торговая комиссия США вместе с прокурорами 48 штатов подала иск к Facebook с требованием продать Instagram и WhatsApp, прекратить навязывать разработчикам ПО антиконкурентные условия и предварительно уведомлять о будущих слияниях и поглощениях — чтобы они были одобрены. В беспрецедентном иске FTC утверждает, что Facebook незаконно поддерживает свою личную монополию на соцсети и много лет нарушает антимонопольное законодательство. Такое поведение Facebook вредит конкуренции, оставляет потребителям мало выбора для личных соцсетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции.

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Комиссия более года исследовала сделки по покупке Instagram (за $1 млрд в 2012 г.) и WhatsApp (в 2014 г. за $19 млрд), чтобы установить, было ли это поглощением потенциальных конкурентов. В свое время FTC одобрила эти сделки, но сейчас пришла к выводу, что приобретение Instagram и WhatsApp было «нейтрализацией прямой угрозы» монополии Facebook.

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В Facebook назвали иск пересмотром истории и «просто неправильной работой антимонопольного ведомства».

Основатель Facebook Марк Цукерберг в сообщении на внутренней платформе передал сотрудникам, что не ожидает влияния исков на работу, а сам судебный процесс может затянуться на годы, пишет Reuters. Ранее Цукерберг говорил своим подчиненным, что намерен бороться до конца против подобных исков.