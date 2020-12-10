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«Мы готовы к сезону». DPD поможет онлайн-магазинам доставить товары покупателям вовремя

«Мы готовы к сезону». DPD поможет онлайн-магазинам доставить товары покупателям вовремя
Иллюстрация: DPD

DPD объявила о рекордном росте отправлений с начала года и уверенно вошла в высокий сезон 2020 — самый необычный за всю историю российской логистики.

DPD встречает высокий сезон 2020 во всеоружии — увеличен штат, IT-решения ускоряют процесс доставки и делают его прозрачным, безопасность труда  позволяет сохранять здоровье персонала и получателей, а  снижение тарифов на доставку помогает предпринимателям развиваться даже сейчас.

Важные для клиентов изменения коснулись  цен на услуги DPD — тарифы DPD ECONOMY и DPD 18:00 стали выгоднее, что позволило на 43% увеличить долю частных предпринимателей среди всех клиентов DPD. С тарифом DPD ECONOMY клиент может сэкономить до 35 процентов стоимости доставки. Выбирая 18:00 клиент имеет возможность определить удобный  интервал доставки, и клиент не будет  тратить  время на ожидание курьера.

За 2020 год штат компании существенно вырос — теперь в DPD на 60 процентов больше курьеров и на 33 процента больше сотрудников терминалов. Персонал контакт-центра увеличился к сезону на 22%, а чат-бот Юлия — решение на основе искусственного интеллекта — самостоятельно отвечает уже на 35 процентов писем.

IT — это не только про робота в контакт-центре. Компания внедрила решения, позволяющие автоматически распределять и планировать маршруты курьеров с учетом загрузки и ситуации на дороге, точно определять местонахождение каждого, а также из приложения в смартфоне связываться с получателем.

Безопасности сотрудников и клиентов DPD уделила особое внимание, инвестировав более 15 млн. руб. в средства защиты — маски, перчатки и антисептики. Бесконтактную доставку и оплату по PIN-коду компания смогла разработать и осуществить всего за 2 недели. Безопасность и курьера, и получателя заказа особенно важны сейчас, когда 85% заказов осуществляется до двери.

Мы хотим, чтобы наши клиенты-предприниматели могли расти даже в этот непростой период, — говорит директор DPD на Урале Дмитрий Токарчук. — Чтобы они зарабатывали, расширяли географию поставок и обеспечивали уральскими товарами своих покупателей по всей стране. Поэтому в этом году в высокий сезон, когда рынок и стоимость перевозок традиционно растут, мы, наоборот, беспрецедентно «режем» цены. Расходы на доставку товаров не ударят по карману, — говорят в компании.

Автор: Гринина Ирина
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