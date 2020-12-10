«Мы готовы к сезону». DPD поможет онлайн-магазинам доставить товары покупателям вовремя

DPD объявила о рекордном росте отправлений с начала года и уверенно вошла в высокий сезон 2020 — самый необычный за всю историю российской логистики.

DPD встречает высокий сезон 2020 во всеоружии — увеличен штат, IT-решения ускоряют процесс доставки и делают его прозрачным, безопасность труда позволяет сохранять здоровье персонала и получателей, а снижение тарифов на доставку помогает предпринимателям развиваться даже сейчас.

Важные для клиентов изменения коснулись цен на услуги DPD — тарифы DPD ECONOMY и DPD 18:00 стали выгоднее, что позволило на 43% увеличить долю частных предпринимателей среди всех клиентов DPD. С тарифом DPD ECONOMY клиент может сэкономить до 35 процентов стоимости доставки. Выбирая 18:00 клиент имеет возможность определить удобный интервал доставки, и клиент не будет тратить время на ожидание курьера.

За 2020 год штат компании существенно вырос — теперь в DPD на 60 процентов больше курьеров и на 33 процента больше сотрудников терминалов. Персонал контакт-центра увеличился к сезону на 22%, а чат-бот Юлия — решение на основе искусственного интеллекта — самостоятельно отвечает уже на 35 процентов писем.

IT — это не только про робота в контакт-центре. Компания внедрила решения, позволяющие автоматически распределять и планировать маршруты курьеров с учетом загрузки и ситуации на дороге, точно определять местонахождение каждого, а также из приложения в смартфоне связываться с получателем.

Безопасности сотрудников и клиентов DPD уделила особое внимание, инвестировав более 15 млн. руб. в средства защиты — маски, перчатки и антисептики. Бесконтактную доставку и оплату по PIN-коду компания смогла разработать и осуществить всего за 2 недели. Безопасность и курьера, и получателя заказа особенно важны сейчас, когда 85% заказов осуществляется до двери.