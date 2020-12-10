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В 2020 году в полтора раза больше свердловских предприятий «переехали» в облака

В 2020 году в полтора раза больше свердловских предприятий «переехали» в облака
Иллюстрация: https://pixabay.com

МТС зафиксировала рост на 50% количества подключений к облачным сервисам #CloudMTS за 10 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще всего облачные сервисы #CloudMTS на Урале подключали предприятия ритейла — на их долю приходится 35%. На долю транспортных и логистических компаний — 20%, организаций ЖКХ и энергетики — 18%. Также сервисами #CloudMTS в этом году начали активно пользоваться государственные и муниципальные учреждения.

В 2020 году МТС предоставила свои облака одной из крупнейших российских авиакомпаний — UTair, начавшей использовать аэропорт Кольцово в качестве собственного хаба. На облачную площадку #CloudMTS перенесены системы, связанные с управлением операционной деятельностью, бухгалтерией и финансами. Это позволило повысить эффективность взаимодействия распределенных подразделений авиакомпании за счет консолидации ИТ-ресурсов в облаке и централизованного доступа к ним.

Кроме того, бизнес региона использует облачные вычислительные ресурсы для хранения и обработки видеоизображений, получаемых с камер наблюдения, как это сделала в 2020 году одна из компаний, имеющая на Урале горно-добывающие активы.

Сразу несколько государственных и муниципальных организаций в нынешнем году отказались от аналоговой телефонии в пользу виртуальных АТС. Переход на облачную АТС МТС позволил создать автоматическую переадресацию вызовов, голосовое меню, внедрить запись разговоров и оценку доброжелательности и компетентности сотрудников.

Переход на IP-телефонию, с размещение ВАТС в нашем облаке позволил государственным учреждениям значительно снизить собственные затраты на телефонные переговоры. Наши клиенты получили профессиональную и круглосуточную техподдержку, новые инструменты аналитики и надёжное хранение личных данных граждан. Для самостоятельного обеспечения необходимого уровня защиты таких данных компаниям и организациям необходимы значительные ресурсы и большой опыт. У нас есть полностью готовая инфраструктура», — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Для размещения государственных информационных систем существует выделенный сегмент облака #CloudMTS, который аттестован в соответствии с ФЗ №152 «О защите персональных данных» и требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Провайдер аттестовал выделенный сегмент облака согласно требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам второго класса защищенности (К2), а также требованиям уровня УЗ-2 к персональным данным и класса 1Г к автоматизированным системам. Наличие такой опции позволяет хранить и обрабатывать данные государственных информационных систем федерального, регионального и муниципального масштаба, а также персональные данные со второго по четвертый уровень защищенности.

Об облачной экосистеме МТС

 
Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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