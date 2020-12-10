ПСБ видит растущую потребность микробизнеса в высокотехнологичном онлайн-кредитовании

В последнее время все большей актуальностью среди предприятий малого и среднего бизнеса пользуются кредитные продукты на восстановление деятельности.

Об этом в интервью «Коммерсантъ FM» заявил вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

В тот момент, когда была сложная ситуация, вызванная пандемией, в большей степени нам пришлось очень оперативно проводить реструктуризации действующих кредитов, чтобы снизить долговую нагрузку для предприятий. А в настоящий момент, когда речь идет о восстановлении бизнеса, актуальными становятся вопросы финансирования, — пояснил спикер.

Более подробно о своих продуктах для малого и среднего бизнеса банк планирует рассказать 11 декабря ходе онлайн-форума ПСБ «Просто Капитал».

На сегодняшний день мы видим большую потребность именно в высокотехнологичном онлайн-кредитовании, особенно для микробизнеса. И мы подготовились к этому — запустили новые продукты — и хотели бы рассказать более подробно, как это работает и как можно получить кредит непосредственно из офиса, не приезжая в банк, — отметил Кирилл Тихонов.

Учитывая растущий спрос на кредитование для восстановления бизнеса, ПСБ также расскажет про свой новый онлайн-продукт — кредит «Без бумаг. Оборотный». Речь идет о кредитах до 10 млн руб. на срок до двух лет. Кроме того, речь пойдет о продукте для малых и средних предприятий, являющихся участниками рынка госзакупок — это решение называется «Без бумаг. Контрактный».

Для данных предприятий будет возможность получить полностью электронный кредит на исполнение контракта - без бумаг, без каких-либо требований по документам, по сути, решение принимается системой автоматически на основании имеющегося опыта заёмщика участника госзакупок. И это очень удобно и актуально в текущей ситуации, — уверен представитель ПСБ.

Обсуждаемые темы и инновационные продукты ПСБ в сфере кредитования МСБ будут также интересны клиентам, которые ранее обслуживались в Связь-Банке. После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт и удобное расчетно-кассовое обслуживание, а также привлекательные условия потребительного и ипотечного кредитования клиентов-частных лиц и пр.

Подготовлено по материалам «Коммерсантъ FM».