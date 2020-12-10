Марк Цукерберг: «Подход к месту работы и роли молодых кардинально изменится к 2030 году»

Основатель Facebook считает, что в ближайшее десятилетие жизнь людей изменится очень заметно. Пандемия ускорила уже запущенные процессы, мир дополненной реальности стучится в смартфон каждого.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг предположил, что ждет человечество в ближайшее десятилетие. Он выделили четыре основных направления для будущих перемен, пишет Forbes.

1. Дорогу молодым

Молодое поколение получит больше влияния.

Проект Facebook был задуман как способ дать миллениалам возможность говорить о важных для них проблемах, но эти изменения еще не вступили в полную силу. Уверен, что до 2030 года в политике станет больше молодых людей, а проблемам климата, образования и здравоохранения будет уделяться больше внимания, — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Бизнесмен намерен помогать молодым людям при помощи благотворительного фонда, инвестируя в юных предпринимателей, ученых, лидеров мнений.



Он также делает ставку на малый бизнес. По мнению Цукерберга, если любой сможет продавать продукты через Instagram, общаться и поддерживать клиентов через Messenger и переводить деньги в другую страну через WhatsApp, это создаст колоссальные возможности во всем мире.

2. Мир спасется интернетом

Интернет дал людям «суперсилу» — быть на связи из любой точки планеты, а также обеспечил человеку независимость. Сейчас Марк Цукерберг запускает масштабный проект, реализация которого позволит людям со всего мира в течение пяти лет получить к нему доступ.

Интернет спасет от нищеты 160 млн человек, от безработицы — 140 млн человек, — заявил Цукерберг с трибуны Генассамблеи ООН.

По мнению миллиардера, всемирная сеть как нельзя лучше вписывается в программу развития ООН, поскольку помогает людям дистанционно находить работу и получать образование.

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3. Удаленка станет нормой

«Полагаю, в ближайшие пять-десять лет половина наших сотрудников смогут работать удаленно, но мы собираемся достигать этого постепенно», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.

В пандемию 2020 года в Facebook провели опрос среди сотрудников о том, что они думают о работе из дома. Более половины ответили, что они по меньшей мере столь же продуктивны, как и в офисе. Около 40% сотрудников выразили заинтересованность в удаленной работе на полную ставку, но более 50% хотят вернуться в офис как можно скорее. Из тех, кто хочет работать удаленно, около 75% заявили, что хотят переехать.

Цукерберг признает, что удаленка несет и определенные проблемы. Например, людям с детьми так работать намного сложнее, одиноким людям начинает не хватать общения. Кроме того, когда нет четкой границы между работой и домом, нащупать правильный баланс между работой и личной жизнью бывает очень сложно.

Меня беспокоит, что между сотрудниками, особенно вновь прибывшими, ослаблены социальные связи. Когда все разобщены, есть вопросы и по творческому процессу. Не сомневаюсь, что большинство из нас действительно хотели бы увидеть друг друга вживую как можно скорее, — пишет глава Facebook.

Но у удаленной работы есть и ряд очевидных преимуществ. В частности, Цукерберг не сомневается в перспективах удаленного найма. Практически все крупные компании ищут кадры в мегаполисах. Таким образом, они упускают из вида массу талантливых людей лишь потому, что те живут за пределами крупного центра.

«Новые возможности за пределами крупных городов будут способствовать восстановлению экономики — особенно если удаленный найм освоят больше компаний. Карантин открыл эти перспективы», — убежден Цукерберг.

4. Дополненная реальность сотрет неравенства

Цукерберг считает, что в предыдущее десятилетие самый большой экономический рост показала технологическая индустрия, и в следующие годы технологии продолжат создавать новые возможности.

В 2020-х годах смартфон останется основным устройством для пользователей, но его возможности расширятся при помощи инструментов дополненной реальности. Пока они громоздкие и дорогие, но со временем появятся революционные решения, которые переопределят отношения пользователей с подобными технологиями.

Это будет полноценный эффект присутствия — ощущение, что вы прямо там, с другим человеком или в другом месте. Тогда можно будет полноценно жить, учиться и работать где-нибудь в уютном месте с дешевой недвижимостью, и контактировать в виртуальной реальности, нивелируя любое неравенство, — убежден Цукерберг.

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