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Новогодняя елка Екатеринбурга вошла в число самых дорогих в России

Новогодняя елка Екатеринбурга вошла в число самых дорогих в России
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: Екатеринбург.рф

«Главная проблема елок в наших городах заключается в том, что это вовсе не елки. Это металлические каркасы». Урбанист Илья Варламов составил рейтинг самых дорогих новогодних елок по городам страны.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Урбанист Илья Варламов включил главную елку Екатеринбурга в свой рейтинг самых дорогих елок страны. Она обошлась бюджету в 5 млн руб. Елку-конус взяли в аренду у компании «Уральский центр инноваций», постоянного поставщика мэрии при организации новогодних праздников. Закупка проводилась без конкурса.

Еще дороже елки в Уфе (12 млн руб.), Санкт-Петербурге (13 млн руб.: 10 млн руб. за елку и 3 млн руб. за украшения), Южно-Сахалинске (9 млн руб.: 4 млн руб. за елку и 5 млн руб. на открытие елки).

Главная проблема елок в наших городах заключается в том, что, как правило, это вовсе не елки. Это металлические каркасы, в которые подрядчик втыкает искусственные или настоящие еловые лапы и потом обвешивает конструкцию гирляндами и шарами. Почему мэрии так любят такие «елки»? Именно потому, что они дорого стоят. Металлический каркас намного дороже елочки из леса. Во-первых, сам по себе, во-вторых, он требует много сил и средств на монтаж-демонтаж, — считает Илья Варламов.

По его мнению, если бы администрация каждого города ставила перед собой цель сэкономить, то елку покупали бы в ближайшем лесхозе:

Тогда основание каждый год можно было бы использовать одно и то же, чтобы не тратить много денег на установку. На все про все уходило бы тысяч 300-500, а украшения можно постепенно заменять, чтобы народу не наскучило. Кстати, в Рыбинске в этом году придумали за 200 тысяч купить живую ель в подмосковном питомнике, высадить ее в центре города и просто каждый год наряжать. Как вам такое?

Добавим, что Екатеринбург в очередной раз попадал во внимание блогера, когда стало известно о готовящейся реконструкции моста через реку Исеть на ул. Малышева. Илья Варламов обвинил городские власти в том, что таким образом они «вытесняют из центра города пешеходов, отдавая все пространство автомобилям», писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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