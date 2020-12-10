Каждый сотый россиянин — самозанятый. Как для них улучшить налоговый режим?

Чтобы россияне, работающие неформально, охотнее регистрировались как самозанятые, новый налоговый режим нужно совершенствовать. К примеру, чтобы самозанятые предприниматели могли получать кредиты.

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,434 млн человек, в общей сложности они вывели из тени 209 млрд руб. доходов, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Налоговый режим для самозанятых, согласно которому они должны платить 4% от суммы при оказании услуги физлицам и 6% — при работе для юрлиц и ИП, подходит для легализации неформальных предпринимателей. Но чтобы повысить его привлекательность, нужны дополнительные стимулы для налогоплательщиков, полагает Счетная палата.

«Даже не ожидали». В Екатеринбурге резко выросло число самозанятых за время пандемии

Использовать налоговый режим для самозанятых могут предприниматели, у которых нет наемных сотрудников, а годовой доход не превышает 2,4 млн руб. Основная часть самозанятых зарабатывают до 500 тыс. руб. в год, отмечает Счетная палата. В 2019 г. на учет встали 390 тыс. самозанятых, 40% из которых за год до регистрации не имели никаких официальных доходов, а 85% — официальных доходов от предпринимательства. Всего же в России неформально работают 14,58 млн граждан — 20,7% занятых в целом, оценивал Росстат на III квартал 2020 г.

Надо отметить, что 38% самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 г. 70% плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации, — подчеркнул аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Вместе с тем налоговый режим для самозанятых нужно сделать более привлекательным. Для этого Счетная палата предлагает предоставлять самозанятых равные возможности с другими объектами, например, в получении кредита, доступе к мерам поддержки и так далее, считает Андрей Батуркин.

Еще одно предложение СП — ввести специальный коэффициент-дефлятор при определения верхнего предела суммы доходов для плательщиков налога на профессиональный доход. «Это позволит, с одной стороны, учитывать инфляционные процессы при применении режима НПД, а с другой – сделает указанный режим привлекательным для большого круга лиц», – отметил аудитор.