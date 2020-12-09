«Даже не ожидали». В Екатеринбурге резко выросло число самозанятых за время пандемии

Свердловская область входит в пятерку регионов по количеству зарегистрированных предпринимателей. В 2020 г. особенно активно регистрировались самозанятые.

В период пандемии в Свердловской области выросло количество самозанятых. По информации министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, если на 1 апреля 2020 г. в области было зарегистрировано 12 тыс. 223 человека, то на конец 2020 г. их число достигло 42 тыс.

Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов по количеству зарегистрированных предпринимателей. У нас более 192 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 декабря зарегистрировано 41 тысяча 914 самозанятых, тогда как планово на 2020 г. ожидали 35 тыс. зарегистрированных.

Она также отметила, что с 2019 г. для предпринимателей действует электронный личный кабинет, с помощью которого можно подавать заявки на все услуги областного фонда поддержки предпринимательства. А также создан «кредитный конвейер», позволяющий быстро принимать решение об одобрении заявки на заем. Запущены краудинвестинговая платформа «Вдело», стартовал крупный проект Business-Data.

Напомним, налог для самозанятых в качестве эксперимента ввели с января 2019 г. в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Планировалось, что эксперимент продлится до 2028 г., после этого налоговый режим распространят на остальные субъекты РФ.

Однако уже в начале октября-2019 спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что эксперимент показал себя хорошо, поэтому соответствующий налоговый режим необходимо ввести на всей территории России. Тогда стало известно, что в 2020 г. Урал примкнет к эксперименту, писал DK.RU. Ввести налог предложили сразу в нескольких регионах, входящих в УрФО: Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО, ЯНАО. Также в списке Минфина были Башкирия и Пермский край.

Как прогнозирует ведомство, к 2024 г. число самозанятых в России должно вырасти до 2,4 млн человек.

По закону, самозанятыми могут стать люди, которые получают доход от своей профдеятельности в пределах 2,4 млн руб. в год и не имеют работодателя и наемных сотрудников. Ставка составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для работающих с лицами юридическими.

Во время пандемии власти приняли решение поддержать граждан, которые были оформлены как самозанятые. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выплачивал по 5-10 тыс. руб. в качестве материальной помощи самозанятым региона, лишившимся дохода из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. По данным на август 2020 г. денежные дотации получили в общей сложности 7,3 тыс. человек на общую сумму 62 млн 235 тыс. руб.