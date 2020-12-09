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Спроса нет. Люксовый бренд закрывает бутик и уходит из Екатеринбурга

Спроса нет. Люксовый бренд закрывает бутик и уходит из Екатеринбурга
Иллюстрация: adv-ind.ru

Массовый исход люксовых брендов из Екатеринбурга пришелся на 2018 г., однако некоторые решили продолжить работу и рассчитывали, что спрос восстановится. Пандемия поставила точку в развитии люкса.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В ТЦ «Европа» закрылся бутик итальянского бренда Etro. Управляющая магазином Анна Стародубцева рассказала изданию «Моменты», что причиной закрытия стала пандемия и падение интереса со стороны покупателей к люксовым маркам одежды:

Рыночная ситуация в Екатеринбурге не предполагает успешность такого высокого сегмента. Екатеринбург пока не готов к люксу после пандемии. Пока на месте бутика ничего не планируем открывать, мы в сентябре запустили Marella и Max& Сo, более адекватные с точки зрения ассортимента и ценового сегмента бренды.

Как сообщал DK.RU, впервые Etro закрыл бутик в Екатеринбурге в 2018 г., тогда оператором бренда на Урале был Bosco di ciliegi. В 2019 г. люксовый магазин возобновил работу на прежнем месте, но проработал недолго.

DK.RU рассказывал, что в 2018 г. произошел массовый исход дорогих брендов из Екатеринбурга. Торговые точки закрыли Louis Vuitton, а позже и Dior. Участники рынка говорили, что магазины не приносят прибыли, поскольку фиксируется снижение общей покупательской способности.

Затем предприниматель Евгений Мак объявил о закрытии трех магазинов, относящихся к классу люкс. В частности, столицу Урала покинули бренды ZILLI, Billionaire и Plein Sport. Закрытие магазинов бизнесмен объяснял нерентабельностью бутиков люксовых марок:

У людей просто нет денег. Я это вижу по своим магазинам. По нормальной цене продается меньше десяти процентов коллекции. Все остальное продается со скидкой.

Автор: Екатерина Тарханова
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