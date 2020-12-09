Выбирайте десерт и город для жизни с одинаковой легкостью. Три способа принимать решения

Для того, чтобы не тратить время и силы на метания в ресторане или у карьерного консультанта, начните применять простые приемы. Задайте себе три вопроса, и все встанет на свои места. Объясняем.

Энни Дюк, бизнес-коуч, — о том, как быстро и легко принимать решения относительно чего угодно. DK.RU выбрал главное из материала Fast Company.

Думаю, каждый из нас так или иначе с этим сталкивался — тратил 15 минут на изучение меню ресторана или 20 минут на обсуждение того, что посмотреть на Netflix. Когда дело доходит до более серьезных решений, например, выбора работы, университета, дома — эти минуты могут превратиться в недели или месяцы агонии, в бесконечные обсуждения плюсов и минусов разных вариантов.

Эти простых инструмента помогут вам стать увереннее и решительнее.

Проверка счастьем

Мы ужинаем в ресторане, и вы мучительно думаете, что заказать. Наконец, решаете, чего хотите, делаете заказ, и официант приносит еду. Блюдо может быть отличным. Может быть нормальным. А может оказаться не очень вкусным. Возможно, настолько ужасным, что вы с отвращением отодвинете тарелку.

Но, если вы похожи на большинство людей, то еда, которую вы сейчас съели, не сильно повлияет на ваше счастье через год — если вообще повлияет. Скорее всего, вы даже не вспомните об этом через месяц или даже через неделю. Хорошее вы выбрали блюдо или нет, это вряд ли существенно повлияет на ваше счастье в долгосрочной перспективе. То же самое относится к выбору неинтересного фильма на Netflix или покупке брюк, которые оказались неудобными.

Таким образом, выбор, что есть, смотреть или носить, — это решения, которые не имеют большого значения.

Тест на счастье — это один из способов выяснить, имеет ли большое значение то решение, которое вы сейчас принимаете.

В широком смысле счастье — это хорошая лакмусовая бумажка, помогающая понять, как ваши решения влияют на достижение долгосрочных целей. Видя, что потенциальные выгоды или потери (измеряемые счастьем) невелики, что решение не имеет большого значения, вы можете действовать быстро.

Время, которое вы выиграете, можно потратить на более серьезное решение или на экспериментальный не слишком рискованный выбор.

Проверка единственным вариантом

Барри Шварц в своей книге «Парадокс выбора» утверждает: чем больше доступно вариантов, тем выше вероятность, что вам подойдет не один, а несколько. Чем больше вариантов вам нравится, тем больше времени отнимает решение.

В этом парадокс: чем больше хороших вариантов, тем больше тревоги.

Если вы решаете, где провести потрясающий отпуск, и выбор стоит между Парижем и фабрикой, выпускающей рыбные консервы, вряд ли решение будет трудным. Но если варианты — Париж, Рим, Амстердам, Санторини или Мачу-Пикчу? Тупиковая ситуация.

Полезный инструмент, который вы можете использовать для выхода из тупика — это проверка единственным вариантом.

Спросите себя относительно каждого варианта, которые вы рассматриваете: «Если бы это был единственный доступный вариант, принес бы он мне удовлетворение?»

Если бы это было единственное место, куда я могу поехать в отпуск?

Если бы это был единственный университет, в который меня приняли?

Если бы это был единственный дом, который я могу купить?

Если бы это была единственная работа, которую мне предложили?

Проверка на «единственный вариант» отсеивает мусор, мешающий вашему решению. Если вы будете счастливы, когда ваш единственный вариант отпуска — это Париж, и при этом также будете счастливы, если единственным вариантом будет Рим, то можно просто подбросить монетку: вы останетесь довольны, как бы она ни приземлилась.

Читайте также: «Продал ты банк, получил условный миллиард, и что с ним делать? Какой актив приобрести?»

Что можно переиграть

Если выбранное в меню блюдо вам не понравилось, вы сразу понимаете, что за выбор всегда приходится платить. Эта цена измеряется чем-то приятным, что могло бы случиться, если бы вы выбрали другой вариант. Вы могли бы заказать другое блюдо, которое оказалось бы отличным, и, возможно, если бы вы потратили больше времени на принятие решения, то не ошиблись бы с заказом. То же самое можно сказать, если вам не понравился фильм, который вы выбрали, или новая работа, или купленный дом.

Цена выбора — это часть того, что заставляет вас долго обдумывать решение. Возможность переиграть свой выбор — эффективный способ снизить эту цену и выбраться из тупика.

Из-за особенностей работы человеческого разума мы думаем о наших решениях как о чем-то постоянном и окончательном, особенно если они имеют большое влияние. Мы не особо задумываемся о возможности их переиграть. Но если посмотреть на решения с этой точки зрения, то вы обнаружите, что цена многих решений, о которых вы так переживали, не слишком высока.

Например, выбор университета бывает мучительным отчасти потому, что люди думают, будто принимают решение на следующие четыре года жизни. Но 37% студентов переходят потом в другое учебное заведение, а почти половина из них переводится несколько раз.

Относитесь спокойно к возможности изменения своего выбора, и это ускорит принятие решений.