Жителям Свердловской области советуют отказаться от поездок в другие регионы на Новый год

Власти опасаются массового скопления людей в новогодние праздники, это может привести в росту числа заболевших коронавирусом. По этой причине школьники останутся на дистанте до конца года.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рекомендовал отказаться от поездок в другие регионы к родственникам и от походов к друзьям на Новый год. Об этом он заявил во время брифинга. По словам чиновника, массовые передвижения населения в праздничные дни могут привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией:

Думаю, любые риски человек должен определять самостоятельно. Никаких прямых запретов на передвижение не существует, но просто надо трезво оценить ситуацию, своё собственное самочувствие и самочувствие тех людей, к которым вы едете. Поинтересоваться, нет ли заболевших в кругу родственников и друзей. Чисто по-человечески я бы посоветовал всем минимизировать разъезды. Если это люди, которых вы давно не видели, то это, конечно, влечет дополнительные риски, их желательно избежать

Глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что из-за развития второй волны коронавируса может возникнуть необходимость ограничить передвижение граждан между регионами, рассказывал ранее DK.RU.

В оперштабе отметили, что уже разработаны и распространены методические рекомендации для учреждений сфер культуры и образования по проведению новогодних мероприятий:

Исключено проведение любых мероприятий, которые могут повлечь излишние контакты между людьми, например, новогодних хороводов вокруг ёлки. Вместе с тем, допускается показ новогодних спектаклей при заполняемости зрительного зала на 50 процентов. Вручение новогодних подарков после праздничных мероприятий допустимо, но также должно быть организовано с соблюдением всех санитарных норм.

Также Павел Креков заявил, что ученики с 6 по 8 класс, а также 10-е классы продолжат обучение в дистанционной форме, вероятнее всего, до конца года. По его словам, выход в школы 9-х и 11-х классов спровоцировал рост числа заболевших коронавирусом среди учеников:

Мы увидели, что среди детей старше 15 лет возрос процент заболевших. Поэтому на дополнительные риски в условиях плато, на котором мы находимся, идти не имеет смысла. К тому же не так много времени осталось до начала каникул. Мы не считаем целесообразным с точки зрения здоровья вывод остальных учащихся на очное обучение.

Кроме того, власти региона рассматривают вариант продления школьных новогодних каникул, если в праздничные дни число заболевших будет расти:

Вполне возможно, что такая мера будет предпринята, это будет зависеть от того, как у нас пройдут предновогодние и новогодние мероприятия.

Как пишет JustMedia.ru, в Свердловской области за сутки коронавирус выявили у 385 человек. 187 из них — жители Екатеринбурга. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 49 776 человек.

Состояние 624 госпитализированных оценивается как тяжелое, 339 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 225 – на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших – 1 148 человек.