В РФ полицейским разрешат вскрывать машины и запретят публиковать данные об их имуществе

Принят скандальный законопроект, который серьезно расширяет полномочия полицейских и случаи, при которых они могут применять оружие. Вместе с тем информация об имуществе силовиков становится закрытой.

8 декабря Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О полиции», который существенно расширяет полномочия сотрудников правоохранительных органов. Согласно изменениям, разработанным в МВД и внесенных в Госдуму правительством, полицейским дадут полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять их (сейчас можно оцеплять только участки местности). Полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после того, как он завершил противоправные действия.

«Фактически мы скатываемся к полицейскому государству, этого нельзя допустить»

Полицейские смогут вскрывать автомобили «для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых». При отсутствии собственника его должны проинформировать о вскрытии автомобиля не позднее чем через 24 часа. Разрешается также вскрывать машины при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление. Также возможен осмотр автомобиля или груза, если есть подозрение, что там без специального разрешения находятся предметы, изъятые из гражданского оборота.

Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии автомобиля, если оно было проведено в соответствии с законодательством.

«Никакого запроса на перемены у нас нет, и нас всё в целом устраивает», — Евгений Енин

Вместе с тем в Госдуму внесен законопроект, который предполагает запрет на раскрытие информации об имуществе правоохранителей. Инициативу внесли депутаты Госдумы Василием Пискаревым (председатель комитета по безопасности), Дмитрий Вяткин и Дмитрий Савельев. По действующему закону конфиденциальности сведений о защищаемом лице может применяться только к тем должностным лицам, в отношении которых существует угроза посягательства на их жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью.

Вместе с тем в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования … сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности, будет утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность. По мнению юриста «Трансперенси интернешнл – Россия» Григория Машанова, это несет коррупционные риски – часто именно «коррупционным путем» и будет решаться, чьи данные удалить, а чьи нет. В целом законопроект легализует практику удаления из публичных реестров информации о высших чиновниках, говорит он.