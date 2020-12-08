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В Свердловской епархии сменится митрополит

Владыки Кирилл и Евгений
Владыки Кирилл и Евгений. Иллюстрация: Екатеринбургская епархия

Владыка Кирилл заменит на посту митрополита Татарстана, который скончался от коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании Священного синода.

#НОВОСТИ

Об изменениях в руководстве митрополии сообщила пресс-служба.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды, — говорится в сообщение.

Ранее митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также представители РПЦ сообщили о новом главе Екатеринбургской митрополии:

Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии стал епископ Бронницкий Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

При этом владыка Евгений освобожден от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы. Он уже готов занять новый пост.

Священник должен быть всегда готов сегодня умереть и дать ответ за свою жизнь. А уж то, что куда-то пойти, подняться и начать выполнять задачи, которые перед ним ставит Церковь, он должен быть всегда готовым. В любое направление и по совести все это делать, — приводит портал 66.RU слова владыки Евгения.

Как сообщается на сайте епархии, владыка Евгений родился 25 сентября 1972 года в Подмосковье в семье военных инженеров и был крещен в младенчестве. В 1995 он закончил Московский авиационный институт, защитил диплом по специальности «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети». Работал по специальности в Центральном научно-исследовательском радиотехническом институте им. Акселя Берга с 1990 по 2004 г. Тогда же поступил в  в Православный Свято-Тихоновский богословский институт на заочное отделение.

15 марта 2004 г. в Николо-Сольбинском монастыре архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом рукоположен в сан диакона, 12 июля 2004 г. — в сан иерея.

С ноября 2012 г. Евгений состоял в клире Екатеринбургской епархии, был настоятелемь храма «Большой Златоуст», настоятелем Вознесенского архиерейского подворья. С 15 марта 2015 г. — первый помощник правящего архиерея Екатеринбургской епархии. В 2014 г. защитил диплом в Екатеринбургской духовной семинарии. Решением Священного Синода от 15 июля 2016 г. избран викарием Екатеринбургской епархии с титулом «Среднеуральский».

16 июля 2016 г. в храме прав. Симеона Верхотурского в Екатеринбурге митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом пострижен в монашество с именем Евгений в честь страстотерпца Евгения (Боткина).

В 2018 году он возглавил Нижнетагильскую епархию. Став архиереем в Нижнем Тагиле, он заявил, что главным врагом современного общества является ложь в интернете и на телевидении. По его словам, она несет «раны пороков, которые пропагандируются современным обществом». «Это победа, которая еще не одержана нами. И нам много надо потрудиться, чтобы достичь ее», — говорил отец Евгений. 

Отметим, владыка Евгений (до пострига — Алексей Кульберг) в 2003 году устроил погром на выставке «Осторожно, религия!», которая проходила в 2003 году в Сахаровском центре в МосквеDK.RU рассказывал эту историю еще в 2013 году, когда Кульберга назначили настоятелем храма «Большой златоуст».

8 января 2003 года Кульберг, будучи алтарником храма на Пыжах, совместно с «коллегами» проник на выставку и закрасил неугодные экспонаты.
 
Какие-то попытки легитимными путями, через написание заявлений в прокуратуру, в милицию — они не работали. Мы пришли и аккуратненько прикрыли... Я считаю, что поступок, безусловно, верный, — пояснил мотивы поступка священник.
Участники этой акции протеста не только не были осуждены, но и обвинили организаторов «сатанинской выставки» в совершении преступления по 282 статье УК РФ. В  2005 году Таганский суд Москвы признал директора Музея и общественного центра имени Сахарова Юрия Самодурова и сотрудницу центра Людмилу Василовскую виновными в разжигании национальной и религиозной вражды (ст. 282 УК РФ) и приговорил их к уплате штрафа в сумме 100 000 руб. каждого. Художник Анна Альчук (Михальчук), проходившая по той же статье, признана невиновной и оправдана. 
Автор: Инна Вейн
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