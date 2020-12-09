Минстрой учредил конкурс для топ-менеджеров из строительной сферы. Как стать участником?

Открыт прием заявок на всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли». Строители-управленцы смогут расширить деловые связи, установить новые контакты с ключевыми лицами строительной отрасли РФ.

Для участия в некоммерческом конкурсе «Лидеры строительной отрасли» приглашаются строители-руководители от 25 лет — директора компаний, руководители подразделений/направлений, отделов, проектов и т.д. Среди главных критериев оценки — уровень интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств.

Конкурс пройдет в четыре этапа. Анкеты участников принимаются до 31 января 2021 г. на сайте stroyleaders.ru. На следующем дистанционном этапе состоится тест управленческого потенциала и видеоинтервью. В рамках полуфинала строители смогут проработать управленческие компетенции в групповых и индивидуальных мероприятиях конкурса, в обучающей программе от ведущих экспертов. В финале конкурсанты пройдут форсайт-сессии с ключевыми лицами строительной отрасли России.

Организаторы ожидают до 10 тыс. заявок, из которых в полуфинал выйдет около 500 человек, а в финал попадут 100 победителей.

Результатом конкурса станет сформированный резерв управленческих кадров в сфере строительства. Победителям обещается трудоустройство в ДОМ.РФ, повышение квалификации в Московском государственном строительном университете и других вузах, а главное — коммуникации с ключевыми лидерами для формирования повестки развития строительной отрасли.

Конкурс реализуется Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Национального объединения строителей, СРО «Уральское объединение строителей», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ДОМ РФ, «Сколково», Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

«Лидеры строительной отрасли» — не очередной конкурс профессионального мастерства. Конкурс исключительно для управленцев. План проведения «Лидеров» был утвержден в целях реализации поручения президента РФ по развитию системы подготовки профессиональных кадров. По данным нашего исследования, порядка 80% строительных компаний испытывают потребность в квалифицированных управленческих кадрах. «Лидеры» дают возможность вырасти в профессиональном плане. Если директор компании не сможет принять участие, он делегирует на конкурс своих подчиненных. Всем участникам — деловые контакты с заказчиками, наставниками, первыми лицами профильных министерств, ведомств, повышение узнаваемости», — комментирует Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей».

Заявки принимаются на сайте stroyleaders.ru.