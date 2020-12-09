Ольга Чебыкина представила спецпроект с известными уральцами о сложном 2020-м

Интервьюер Ольга Чебыкина и официальные дилеры BMW АвтоХаус и BMW КРАФТ организовали совместный проект. Его героями стали известный люди Урала, которые рассказали о бизнесе и жизни в 2020 году.

Новый специальный выпуск «Делай, несмотря ни на что» — три искренних интеллектуальных интервью Ольги Чебыкиной с известными личностями Екатеринбурга — опубликован сегодня на youtube-канале «Не принято обсуждать».

Выпуск было очень логично делать вместе с брендом BMW. Вдохновением для проекта стал слоган обновленного автомобиля нового BMW 5 серии — «Время меняет лидера, лидер меняет всё», — созвучный как мне, так и моим героям, — делится интервьюер, автор youtube-канала «Не принято обсуждать» Ольга Чебыкина.

Официальные дилеры BMW АвтоХаус и BMW КРАФТ поддержали проект известного интервьюера, съемки проходили в ноябре 2020 года Екатеринбурге и в Москве. В столице Урала съемочная группа перемещалась от одного героя к другому на новом BMW 5 серии.

Герои специального выпуска — люди, известные как в Екатеринбурге, так и далеко за его пределами. Каждый из них — со своей уникальной историей о преодолении трудностей и обретении успеха в сложном 2020 году. Объединяет их одно — любовь к своему делу, вера в него и светлый взгляд в будущее.

«Пусть я буду меньше зарабатывать и голодать, но буду заниматься тем, что меня реально зажигает. Хочу — не хочу: это основа успеха. У каждого есть способность изменить свою жизнь независимо от того, в какой точке вы находитесь. Удерживают нас только страхи», — история фотографа Маргариты Каревой, которая не побоялась пойти вслед за своей мечтой стать из оператора call-центра и продавца обуви фотографом с мировым именем.

«2020 год стал проверкой на вшивость, на устойчивость. Екатеринбург — это шикарное место для работы, здесь нет раздражающих факторов, мешающих работе. Здесь можно сконцентрироваться на том, что тебе нравится. Я ценю это место, в Екатеринбурге можно быть самим собой, делать то, что хочешь, и при этом не находиться в изоляции. Мы решили не бояться, что на нас будут показывать пальцем: «А, руку протянули!». Мы решили быть одним из первых российских оперных театров, который ищет новые формы поиска финансов, не стесняясь», — история ведущего российского хореографа, художественного руководителя Урал Опера Балета, многократного лауреата Национальных театральных премий «Золотая маска» Вячеслава Самодурова.

«Месяц пандемии для всех был шоком. Я думаю, раз сейчас такое время, значит, надо отказаться от мечты или самореализации. И пойти просто заняться тупо коммерцией. Надо всё равно что-то делать. Я не могу не двигаться вперед. В чем ты лучше, в этом и надо двигаться вперед. <…> У меня всегда были автомобили luxury последних моделей, всегда ездил с водителем - к лишению этих благ подхожу даже с каким-то мазохистским удовольствием. Когда я продавал часы, сказал «Я не имею право носить 5 миллионов на руке». Но больно, когда это касается близких. Можно всё потерять, но главное, чтобы семья, дети были счастливы, здоровы», — искренняя беседа с известным ресторатором Екатеринбурга, владельцем ресторана «Хали Гали и Хинкали» Олега Ананьевым.

Ольга Чебыкина и официальные дилеры BMW АвтоХаус и BMW КРАФТ приглашают присоединиться к историям героев выпуска, желают приятного просмотра.

«Время меняет лидера. Лидер меняет всё» — слоган BMW 5 серии, вдохновивший Ольгу Чебыкину на специальный выпуск.

Специальный выпуск «Не принято обсуждать» Ольга Чебыкина готовила и за рулём нового BMW 530i xDrive M Sport Plus.

Фото: Ольга Глухова