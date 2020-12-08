Для Путина построили два офиса-близнеца, в Москве и Сочи. Так скрывают его местоположение

С конца лета президент находится в Сочи, но Кремль сообщает о его местонахождении по своему усмотрению. Скрыть это позволяют одинаковые кабинеты в резиденциях.

В последнее время Кремль сообщает о месте нахождения президента Владимира Путина по своему усмотрению, пишет «Проект». На основе открытых данных и четырех информированных источников журналисты издания выяснили, что у Путина два одинаковых кабинета в разных резиденциях, подмосковном Ново-Огарево и даче «Бочаров Ручей», которая находится на Черном море.

Так, 3 ноября, когда Путин публично осматривал ледокол «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, в тот день борт специального летного отряда «Россия» под номером RSD 143, которым летает президент, и сопровождающий его самолет вылетели из Сочи — это зафиксировал сервис Flightradar24. Однако, согласно официальному сайту Кремля, все предшествующие дни Владимир Путин работал в Ново-Огарево, а 29 октября Путин вместе с главой ВТБ Андреем Костиным дистанционно участвовали в инвестфоруме «Россия зовет!» прямо из резиденции. Что мешало Костину участвовать в работе форуме в Москве очно, а потом приехать в Подмосковье на личную встречу, неясно.

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2 ноября президент общался по видеосвязи со школьниками и, согласно сайту Кремля, он находился в Ново-Огарево. Однако сотрудники администрации президента, обеспечивающие его работу, в тот день находились в Сочи, сказал «Проекту» знакомый одного из них.

Владимир Путин, по данным издания, находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но не хотел об этом сообщать из-за второй волны коронавируса. В таких ситуациях, по мнению Кремля, люди должны считать, что президент находится в столице или рядом с ней, рассказали два человека, знакомых с графиком Путина.

Кроме того, кабинет Путина в Сочи является копией его кабинета в Подмосковье, сказали три не связанных между собой источника. Кроме того, с начала эпидемии кремлевский пул журналистов не освещает работу президента, вживую его видит только съемочная группа ВГТРК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Проекта».