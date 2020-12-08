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Второй Hyatt в Екатеринбурге готовится к сдаче

Второй Hyatt в Екатеринбурге готовится к сдаче
Иллюстрация: официальный рендер проекта

Hyatt Place Hotels, расположенный на ул. Татищева за Центральным стадионом, должны открыть летом 2021 г. Сейчас в здании идут отделочные работы, они завершатся в марте.

#УГМК#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Компания Hyatt Hotels Corporation опровергла ранее распространенную свердловскими СМИ информацию об отказе в приеме в эксплуатацию второго отеля бренда в Екатеринбурге, пишет ЕАН.

Hyatt работает с УГМК над созданием гостиницы Hyatt Place Ekaterinburg. Мы намерены продолжить поддержку проекта и с нетерпением ждем открытия отеля по завершении оставшихся строительных и отделочных работ в соответствии с требованиями бренда Hyatt Place, — такое письмо вице-президент по развитию Hyatt International Такуя Аояма направил в адрес руководства екатеринбургского ООО «Хотел Девелопмент Компани».

Андрей Солдатов, директор екатеринбургского ООО «Хотел Девелопмент Компани», подтверждает, что работы на объекте продолжаются.

Сейчас идет отделка помещений и закупка гостиничного оборудования, также мы приобретаем оборудование для баров, ресторанов, фитнес-залов. Думаю, эти работы завершатся к концу марта, затем будет проведено обучение персонала, и к июню отель откроется. Все договоры подписаны, сомнений в том, что это произойдет, нет, — дал свой комментарий Андрей Солдатов.

﻿﻿Напомним, второй отель бренда Hyatt Place возводится рядом с Центральным стадионом. Гостиница рассчитана на 146 номеров площадью от 25 до 73 «квадратов». Строительство началось в 2017 г.  Первоначально сдать гостиницу планировали еще к Чемпионату мира по футболу 2018 г., однако этого не произошло. За время работ сменился генподрядчик — вместо сербско-итальянской компании Tradeunique здание передали «ПСК Термоинжениринг». Также повысился класс отеля — с «бизнеса» на «бизнес плюс». После смены генподрядчика новой датой открытия отеля называли март 2019 г., но сроки снова сдвинулись.

Инвестором стройки выступает Уральская горно-металлургическая компания. Как рассказывал DK.RU, в конце октября 2020 г. советник гендиректора УГМК Андрея Козицына Алексей Рябцев, который курировал строительство отеля, покончил с собой. По одной из версий, причиной стали неурядицы со сдачей отеля — по словам друзей, у Алексея Рябцева было обостренное чувство долга.

Автор: Инна Вейн
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