Ищите наставников: кто помогает свердловским предпринимателям выходить на экспорт

«Однажды партнер из ОАЭ надолго задержал платеж за оборудование. Эксперты Центра поддержки экспорта при СОФПП помогли нам правильно составить претензионное письмо. Деньги перечислили через неделю».

DK.RU совместно с Центром поддержки экспорта Свердловской области продолжает цикл публикаций, посвященных компаниям, победившим в региональном конкурсе «Экспортер года». Герой сегодняшней публикации — ООО «Стомэкспо», дочерняя компания научно-производственного комплекса «АВЕРОН».

На узком, но довольно оживленном рынке зуботехнического оборудования России серьезную конкуренцию импортным производителям составляет всего несколько игроков. Самый крупный из них — научно-производственный комплекс «АВЕРОН». К 2015 году предприятию стало тесно на внутреннем рынке, и руководство решило начать «контрнаступление», всерьез занявшись экспортной деятельностью. Активный выход на внешний рынок был поручен ООО «Стомэкспо» — дочерней компании холдинга, во главе которой встал Евгений Голямин.

На тот момент поставки медицинского оборудования за рубеж занимали не более 1% от оборота компании. Всего за несколько лет активной работы эта цифра увеличилась ровно в 10 раз.

Евгений Голямин, директор компании «Стомэкспо»:

— До 2015 года «АВЕРОН» выполнял лишь разовые поставки медицинского оборудования за границу. У нас был один постоянный партнер в Индии и два в Казахстане. Российского рынка нам вполне хватало, однако руководство предприятия прекрасно понимало: российский рынок небезграничен, необходимо смотреть за рубеж. Тогда мы пришли к решению, что для начала наша продукция должна обязательно присутствовать на рынках стран СНГ. А вот как всерьез работать с зарубежным покупателем, не знал никто.

Трудностей на первых порах было предостаточно: даже для того, чтобы просто установить 1С, необходимо было учесть множество требований таможенного законодательства. Проблемой стало и отсутствие простейшей документации: чтобы вывести товары на зарубежные рынки, мы для каждого из них вручную определяли коды ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, классификатор товаров, используемый при проведении таможенных операций на территории стран — участниц ЕАЭС, прим.ред.). А у нас только серийных изделий — медицинской техники, лабораторного оборудования — порядка 80.

Вопросы были и по части бухгалтерии. Ведение таможенного бухучета — это очень сложное дело. Не один год мы этому учились.

Новые знания необходимо было откуда-то черпать. И в начале 2016 г. я наткнулся на информацию от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Центр поддержки экспорта, созданный при фонде, проводил необходимое мне обучение. Эксперты рассказывали, как организовывать и оформлять таможенные поставки, на что обратить внимание и т.д. Курсы были полезными настолько, что я прошел сразу несколько специализированных информационных блоков. А дальше совместная работа с Центром поддержки экспорта, как говорится, завертелась.

Только за 2019 год при поддержке областного фонда мы приняли участие в бизнес-практикуме «Переговоры с иностранными партнерами», в семинаре «Ближний Восток и Северная Африка: возможности для Российского бизнеса», получили консультации по таможенному оформлению и поучаствовали в международной бизнес-миссии в Узбекистан.

Информационная поддержка — не единственная, которую мы получили от Центра поддержки экспорта. Однажды партнер из ОАЭ надолго задержал платеж за наше оборудование, но после того как эксперты фонда помогли нам правильно составить претензионное письмо, деньги были перечислены уже через неделю.

Второй случай произошел этим летом. «Стомэкспо» заключал трехсторонний контракт между продавцом (наша компания), покупателем (Иран) и плательщиком (Турция). Раньше мы не работали по такой схеме и не знали юридических тонкостей составления договоров такого плана. В Центре поддержки экспорта нас связали с агентством, которое помогло разобраться со всеми нюансами.

Еще одна важная функция, которую берет на себя Центр поддержки экспорта — помощь экспортерам при получении заключения о том, что поставляемая на зарубежные рынки продукция не носит военного назначения. Такой сертификат получить непросто и весьма затратно.

Говоря в общем, поддержку Центра экспортной деятельности при СОФПП трудно недооценить. В нашем случае инструменты Фонда оказались очень полезны, ведь в том числе благодаря им «Стомэкспо» удалось выстроить прочные отношения с Казахстаном и Узбекистаном. И хотя последнее направление нельзя назвать простым для экспортера из-за высокой административной зарегулированности, мы все равно продолжим работать с Узбекистаном и в следующем году.

Кроме того, в планах «Стомэкспо» — закрепиться на рынке Белоруссии. По последним данным, Минздрав этой страны постепенно начинает признавать регистрационные удостоверения российского Минздрава (раньше медицинское оборудование, поставляемое из России, должно пройти регистрацию в белорусском министерстве. Это условие было серьезной преградой для налаживания внешнеэкономической деятельности). Также в 2021 г. мы планируем открыть второй офис на территории Казахстана — в Шымкенте. Работу с Европой будем продолжать в текущем режиме — по этому направлению у нас все отлажено: ведем бизнес с партнером из Италии, который приобретает наше оборудование и поставляет его по всей Европе под своим брендом.

Хотелось бы, конечно, присутствовать на рынках Азии, но многое зависит от грузового авиасообщения. С началом пандемии грузовой порт Екатеринбурга не работает. Оборудование приходится довозить до Москвы наземным транспортом и дальше отправлять «по воздуху». Это значительное удорожание логистики. В общем, если грузовое сообщение откроется, будем рассматривать новые рынки, если нет, будем работать с тем, что есть.