В регионе резко упал спрос на Дедов Морозов
Пандемия сократила сегмент организации новогодних праздников на дому. Спрос на выездные услуги аниматоров упал по всей России, на Среднем Урале падение достигло рекордных показателей.
Динамику спроса и предложения подсчитал сервис Avito. В целом по России интерес к услуге вызова Деда Мороза и Снегурочки упал на 10% по отношению к началу декабря 2019 г. Максимальное снижение аналитики Avito зафиксировали в Екатеринбурге — здесь спрос на услугу рухнул на 38%. В соседнем Челябинске, к примеру, снижение на уровне 13%. Средняя цена вызова Деда Мороза и Снегурочки в регионе чуть выше общероссийской: 1500 руб. у нас против 1 тыс. руб. в среднем по стране.
Аналитики отмечают, что, в отличие от многих других регионов, на Среднем Урале падает не только спрос, но и предложение — желающих подработать аниматорами стало меньше на 9%, в то время как по стране динамика показывает небольшой рост.
Шуба и борода из ваты по-прежнему остаются популярными инструментами подработки — за год желающих подработать в предновогодние вечера стало больше: количество предложений Дедов Морозов и Снегурочек увеличилось на 4% по сравнению с началом декабря 2019 г., — отмечает Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг.
По его словам, снижение спроса на эти услуги связано не только со стремлением родителей сократить количество контактов, но и с отменой или переводом в онлайн традиционных корпоративных праздников для детей. Популярность поздравления через экран выросла за год на 80%, а предложение — четырехкратно. Но в целом такой способ выбрало сравнительно немного пользователей Avito — 7%. Почти в каждой пятой российской семье, по данным опроса, роль Деда Мороза сыграет кто-то из родственников. А 38% респондентов вообще не планируют поздравлять детей в традиционном формате.
Между тем, дети рискуют в этом году остаться и без новогодних хороводов вокруг елки. Как сообщал DK.RU, власти рекомендовали Дедам Морозам воздержаться от активностей, в которых есть контакт между людьми, в том числе при выдаче подарков. Совсем отменять новогодние утренники власти не планируют, однако проходить мероприятия должны с соблюдением противопандемийных ограничений: заполняемость помещений не более чем 50% от максимальной вместимости, обязательное ношение масок.
По даным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 382 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших за время пандемии достигло 49 391, напоминает JustMedia.ru. Выписаны из больниц 41 644 свердловчан, умерли от инфекции 1133 человека.