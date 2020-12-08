«Пандемия ускорила появление мира, в котором ученому не нужно иметь собственные работы»

«Нам больше не нужно делать все самим. Чтобы получить признание, просто соберите контент и экспертизу со всего мира, дополнив свои сильные стороны». МНЕНИЕ.

Энтони Таттерсолл, руководитель региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) Coursera, рассказал в интервью The Bell, как последние события изменят социальные институты и корпорации. К чему готовиться всем нам? Главное — в материале DK.RU.

— Конечно, пандемия внесла резкие изменения в нашу жизнь, но я бы не сказал, что они были такими уж новыми и неожиданными. Она просто ускорила внедрение тех вещей, которые уже начали происходить до нее.

Во-первых, поменялись условия, которые когда-то позволяли компаниям становиться успешными. Если раньше ставка делалась на капитал и финансовые блага, то сегодня в первую очередь ценится способность разрабатывать и внедрять технологии, использовать данные, лучше понимать своих клиентов и делать сервис более персонализированным.

Во-вторых, очень важны люди, работающие в компании, и навыки, которыми они обладают. Они должны быть способны приносить рост и инновации, чтобы открывать доступ к новым рынкам и сферам.

Что касается сложного времени, думаю, речь о том, что изменения будут происходить намного быстрее.

— Думаю, следует ожидать культурного сдвига в том, как мы видим устройство мирового труда, где обучение с целью повышения квалификации будет играть все более важную роль. Большинство глав компаний заявляют о том, что их основная проблема — это дефицит квалификации или пробелы в знаниях сотрудников. Но если посмотреть, сколько организаций поставили решение этой проблемы в приоритет и действительно инвестируют в это, — вы увидите, что их не так уж много.

В этом и заключается фундаментальный культурный сдвиг, с которым нам придется столкнуться, и реальность заключается в том, что он уже здесь, и нам пора адаптироваться к нему. Те организации, которые уже начали это делать, имеют все шансы вырваться в лидеры.

— Что касается прогнозирования, оно точно будет крайне необходимо. Оно уже таковым является, особенно основанное на анализе больших данных. Мы видим, что практически у каждой компании есть базы данных, создаются команды, привлекаются разработчики, и данные превращаются в инсайт. Это позволяет принимать правильные решения и формировать стратегию развития компании.

— Я замечаю, как по всему миру растет тенденция, суть которой в том, что тебе не нужно все делать самому. Исторически институты были первоначальным источником знаний. Они создавали собственные программы, нанимали преподавателей, давали степени, ведь за этим люди и приходили к ним. Но эта модель постепенно эволюционирует. Чтобы получить признание, уже не обязательно везде быть оригинальным автором. Сегодня вы можете собирать контент и экспертизу со всего мира, тем самым дополняя свои сильные стороны, ведь невозможно быть безукоризненным во всем.

Еще одно наблюдение — изменение критериев ценности продукта. Возможность институтов выдавать степени на самом деле подразумевает комплекс задач, который и формирует ценность их продукта. Для студентов эта ценность частично заключалась, например, в расположении кампуса. После того как пандемия заставила нас переместиться в онлайн, изменились и ожидания. Конечно, некоторым до сих пор нужен офлайн-опыт, но многие, особенно иностранные студенты, хотят иметь более гибкий выбор.

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