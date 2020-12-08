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Режиссер «Прирожденных убийц» заинтересовался атомной электростанцией на Урале

Режиссер «Прирожденных убийц» заинтересовался атомной электростанцией на Урале
Автор фото: Axelle/Bauer-Griffin. Иллюстрация: FilmMagic

Американский режиссер Оливер Стоун прилетел в Екатеринбург, чтобы посетить Белоярскую атомную электростанцию. Он осмотрит зону контролируемого доступа и промплощадку.

#БАЭС#КИНО#НОВОСТИ

Как рассказали в пресс-службе БАЭС, Стоун снимает фильм.

Режиссер прошел с экскурсией по четвертому энергоблоку, посетил реакторный и машинный залы и зашел на блочный пункт управления. Он со съемочной группой будет на станции весь день, — сообщили представители предприятия.

Рассказать о проекте более подробно в пресс-службе не могли: «Они пока держатся в секрете», — пояснили там.

Интерес режиссера к БАЭС может быть связан с его участием в международной конференции NEXT 75, посвященной глобальным проблемам и вызовам, возникающим перед жителями Земли. Организатор мероприятия — госкорпорация Росатом, конференция состоится 16 декабря в Сочи. Она станет одним из завершающих мероприятий большой программы, посвященной 75-летию российской атомной промышленности.

В числе участников NEXT 75 также называют лауреата Нобелевской премии мира профессора Рае Квонг Чунга, доктора экологии Ратгерского университета (США) Карла Сафину, представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович и даже Мэй Маск — мать Илона Маска.

Возможно также, что Соун снимает фильм по заказу Росатома. Оливер Стоун — режиссер таких художественных фильмов, как «Взвод», «Прирожденные убийцы», «Лицо со шрамом», «Полуночный экспресс», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Александр». Также Стоун выступил автором нескольких документальных фильмов о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем, а еще фильма о главе России Владимире Путине.

Ранее DK.RU рассказывал об этом фильме: во время съемок Оливер Стоун задавал российскому президенту вопросы, которые касались самых разных тем — от гей-пропаганды до возможноти дружеских отношений с США. 

Зарубежные критики восприняли фильм Стоуна о Путине неоднозначно. Так, Hollywood Reporter называл режиссера в этой работе «кокетливым и сдержанным», а снятый материал — осторожным и благоразумным. По оценке Variety, фильм носит «дестабилизирующий характер». Путин предстает сверхкомпетентным лидером, но Стоун как интервьюер недостаточно скептичен. The Daily Beast и вовсе считает, что цель фильма — «демонизировать Америку» и «гуманизировать» Путина.

Автор: Инна Вейн
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