Вмешалась прокуратура: дело против ректора медуниверситета закрыто

Следственное управление СКР по Свердловской области прекратило уголовное дело против ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун.

Дело было возбуждено осенью по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Действительно, следственный комитет возбуждал уголовное дело. Но смысл всего этого дела — полнейшая глупость: в университете имела место незначительная управленческая ошибка, что неизбежно для такого большого учреждения. Последствия управленческой ошибки были оперативно исправлены, — сообщил адвокат Сергей Колосовский агентству Ura.ru.

По словам Колосовского, постановление о возбуждении дела прекратили в рамках прокурорской проверки. Надзорное ведомство не нашло состава преступления.

Сама Ольга Ковтун об открытии дела узнала из СМИ — официальных бумаг к ней не поступало.

Я обратилась к адвокатам, они разобрались и вскоре сообщили мне, что дело прекращено. Я продолжаю работать на своем посту. Университет осуществляет свою деятельность в обычном режиме, — заявила ректор.

Напомним, Ольга Ковтун занимает пост ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с 2017 г. до этого она работала заместителем министра здравоохранения Свердловской области, советником зампредседателя правительства Свердловской области по социальной политике, ранее — заместителем председателя правительства по вопросам социальной политики, а также министром здравоохранения Пермского края.

Информация о проведенных обысках и выемках в бухгалтерии УГМУ проходила в СМИ еще в августе, но не была подтверждена официально.

Вопросы к работе Ковтун возникали и раньше. Летом 2020 г. 66.ru публиковал претензии сотрудников вуза:

Одной из главных претензий, адресованных главе учебного заведения, работники называли кадровую чехарду — так, якобы за время руководства УГМУ Ольгой Ковтун сменилось три проректора по учебной работе, по научной работе — пять, по административно-хозяйственной деятельности — пять, ученых секретарей — четыре.

А в 2018 г. DK.RU сообщал об оптимизации, которую проводила Ковтун. Она в два раза сократила число кафедр: например, офтальмология стала одним целым с травматологией и ортопедией. Сотрудники вуза били тревогу, однако услышаны не были.