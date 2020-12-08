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Вмешалась прокуратура: дело против ректора медуниверситета закрыто

Вмешалась прокуратура: дело против ректора медуниверситета закрыто
Автор фото: Константин Долгановский . Иллюстрация: newsko.ru

Следственное управление СКР по Свердловской области прекратило уголовное дело против ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун.

#НОВОСТИ

Дело было возбуждено осенью по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Действительно, следственный комитет возбуждал уголовное дело. Но смысл всего этого дела — полнейшая глупость: в университете имела место незначительная управленческая ошибка, что неизбежно для такого большого учреждения. Последствия управленческой ошибки были оперативно исправлены, — сообщил адвокат Сергей Колосовский агентству Ura.ru.

По словам Колосовского, постановление о возбуждении дела прекратили в рамках прокурорской проверки. Надзорное ведомство не нашло состава преступления.

Сама Ольга Ковтун об открытии дела узнала из СМИ — официальных бумаг к ней не поступало.

Я обратилась к адвокатам, они разобрались и вскоре сообщили мне, что дело прекращено. Я продолжаю работать на своем посту. Университет осуществляет свою деятельность в обычном режиме, — заявила ректор.

Напомним, Ольга Ковтун занимает пост ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с 2017 г. до этого она работала заместителем министра здравоохранения Свердловской области, советником зампредседателя правительства Свердловской области по социальной политике, ранее — заместителем председателя правительства по вопросам социальной политики, а также министром здравоохранения Пермского края. 

Информация о проведенных обысках и выемках в бухгалтерии УГМУ проходила в СМИ еще в августе, но не была подтверждена официально.

Вопросы к работе Ковтун возникали и раньше. Летом 2020 г. 66.ru публиковал претензии сотрудников вуза:

Одной из главных претензий, адресованных главе учебного заведения, работники называли кадровую чехарду — так, якобы за время руководства УГМУ Ольгой Ковтун сменилось три проректора по учебной работе, по научной работе — пять, по административно-хозяйственной деятельности — пять, ученых секретарей — четыре.

А в 2018 г. DK.RU сообщал об оптимизации, которую проводила Ковтун. Она в два раза сократила число кафедр: например, офтальмология стала одним целым с травматологией и ортопедией. Сотрудники вуза били тревогу, однако услышаны не были.

Автор: Инна Вейн
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