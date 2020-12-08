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«Дальше — красная черта». Глава Петербурга заявил, что город на грани полного локдауна

Александр Беглов
Александр Беглов. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом».

#НОВОСТИ

Санкт-Петербург оказался на грани полного закрытия из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор Александр Беглов. Больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности, констатировал он.

Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила, — сказал Беглов в еженедельном радиообращении (цитаты по «Интерфаксу»).

«До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — предупредил губернатор.

Последние недели в городе фиксируют порядка 3-3,5 тыс. новых случаев коронавируса, 7 декабря суточный прирост составил 3741. Специализированные стационары для приема больных принимают по 800 новых пациентов в день. Число свободных коек в стационарах в конце прошлой недели немного выросло, но это произошло за счет долечивания заболевших граждан на дому, а не из-за снижения числа госпитализаций.

Всего в Петербурге развернуты 11 тыс. специализированных коек для заболевших коронавирусом, до конца года их число могут увеличить до 13 тыс.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 3 ноября Беглов докладывал, что за период пандемии в Петербурге заболело коронавирусом порядка 64 тыс. человек в день. Тогда в городе фиксировалось более 900 случаев в день, и Беглов называл это «ситуацией некритической, но сложной».

Власти Петербурга уже решили ужесточить ограничения на период новогодних праздников:  все рестораны и кафе будут закрыты с 30 декабря по 3 января. 

Накануне в Кремле заявили, что действующих в России мер против распространения коронавируса достаточно и ужесточать их, в том числе ограничивать передвижение между регионами, не требуется. 

Автор: Андрей Пермяков
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