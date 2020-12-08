«Дальше — красная черта». Глава Петербурга заявил, что город на грани полного локдауна
«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом».
Санкт-Петербург оказался на грани полного закрытия из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор Александр Беглов. Больницы и поликлиники города работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности, констатировал он.
Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила, — сказал Беглов в еженедельном радиообращении (цитаты по «Интерфаксу»).
«До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — предупредил губернатор.
Последние недели в городе фиксируют порядка 3-3,5 тыс. новых случаев коронавируса, 7 декабря суточный прирост составил 3741. Специализированные стационары для приема больных принимают по 800 новых пациентов в день. Число свободных коек в стационарах в конце прошлой недели немного выросло, но это произошло за счет долечивания заболевших граждан на дому, а не из-за снижения числа госпитализаций.
Всего в Петербурге развернуты 11 тыс. специализированных коек для заболевших коронавирусом, до конца года их число могут увеличить до 13 тыс.
На встрече с президентом Владимиром Путиным 3 ноября Беглов докладывал, что за период пандемии в Петербурге заболело коронавирусом порядка 64 тыс. человек в день. Тогда в городе фиксировалось более 900 случаев в день, и Беглов называл это «ситуацией некритической, но сложной».
Власти Петербурга уже решили ужесточить ограничения на период новогодних праздников: все рестораны и кафе будут закрыты с 30 декабря по 3 января.
Накануне в Кремле заявили, что действующих в России мер против распространения коронавируса достаточно и ужесточать их, в том числе ограничивать передвижение между регионами, не требуется.