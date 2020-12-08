Alliance Legal CG вошла в рейтинг сильнейших юрфирм страны

В столице наградили лидеров рейтинга юридических компаний России «Право.ru-300». Юрфирма Alliance Legal CG получила первенство в номинации «Арбитражное судопроизводство (региональный рейтинг)».

Alliance Legal CG также заняла высокие позиции федерального рейтинга в отраслях «Уголовное право», «ГЧП/Инфраструктурные проекты», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и «Банкротства (включая споры)».

Стабильно высокие позиции в национальном рейтинге подтверждают уровень оказываемых услуг. Мы стремимся стать бизнес-партнёрами для наших клиентов, тем самым обеспечивая качественный рост юридической функции в бизнесе, — говорит управляющий партнер фирмы Евгений Карноухов.

Рейтинг «Право.ru-300» — одно из самых масштабных в России исследований рынка, цель которого повысить прозрачность юридических услуг. Он служит ориентиром для судов и заказчиков, с помощью которого те могут оценить уровень и профессионализм консультантов. Рейтинг активно используется корпоративными юристами и представителями тендерных отделов корпораций для поиска и выбора подрядчиков.