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Импортозамещения не случилось. В РФ все также ввозят молоко и мясо, просто другие страны

Импортозамещения не случилось. В РФ все также ввозят молоко и мясо, просто другие страны
Иллюстрация: pixabay.com

Вместо государств Евросоюза продукты в Россию ввозят теперь страны СНГ, Южной Америки и Азии. При этом часто речь идет о банальном реэкспорте: купили в Европе, переклеили этикетки, продали россиянам.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

Заместить поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства России не удалось. Такой вывод сделали эксперты Национального рейтингового агентства после проведенного исследования. Вместо европейских государств товары начали ввозить другие станы, при этом речь очень часто просто о реэкспорте «запрещенки».

Стратегия импортозамещения была принята в 2012 году, ее усилили введенные в 2014 году контрсанкции. Предполагалось, то к 2020 году Россия справится с задачей, но обеспечить замещение основных категорий импортных продуктов за счет собственного производства стране не удалось.

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Аналитики Национального рейтингового агентстве (НРА) выяснили, что существенно России удалось сократить только импорт мяса — на 65%, что оказалось тем не менее на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии. Поставки молока из-за рубежа должны были сократиться на 29,9%, в реальности они снизились на 20%. Импорт овощей должен был уменьшиться за восемь лет на 70,3%, но сократился только на 20%. 

В исследовании отмечается, что европейских поставщиков сменили другие страны, которые часто везут в Россию не продукцию собственного производства, а реэкспортируют те самые запрещенные европейские товары.

Например, до эмбарго на долю стран ЕС приходилось 43% ввозимой в Россию молочной продукции. Сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (39% до введения санкций и 79% — сейчас). Также Белоруссия заменила страны Европы в поставках мяса, ее доля в структуре импорта в Россию выросла с 12% в 2013 году до 29% в настоящее время. Парагвай, который до санкций почти не ввозил мясо в Россию, сейчас поставляет до 19%. Доля Норвегии в поставках рыбы в Россию до эмбарго составляла 40%,сейчас ее заменили Чили и Фарерские острова (20% и 16% соответственно), при этом поставки норвежской рыбы в Чили за эти годы выросли в три раза. Эквадор фактически заменил ЕС в поставках фруктов в Россию (его доля составила 22%), но одновременно увеличил закупки этой продукции в Европе в семь раз, что превышает объемы внутреннего потребления. 

«Коммерсантъ», ознакомившись с отчетом, спросил мнения других экспертов. Их мнение не так однозначно. Так, гендиректор FruitNews Ирина Козий подчеркнула, что из Эквадора по большей части импортируются бананы и экзотические фрукты, не выращиваемые в ЕС. А президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев назвал экономически невыгодным реэкспорт лососевых европейского производства из Чили в Россию из-за большого логистического плеча.

Ранее на DK.RU: «А если РФ прекратит отношения с Китаем? Полки опустеют? Нет, просто цены вырастут»

Комментируя выводы экспертов НРА, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле реализацию программы импортозамещения считают успешной. По его словам, власти не ставили перед собой задачу полностью остановить импорт продуктов.

Автор: Александра Клименко
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