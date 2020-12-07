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Минздрав предложил ограничить поездки россиян между регионами

Минздрав предложил ограничить поездки россиян между регионами
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Очаги заболеваемости, которые возникают внутри страны, требуют, чтобы передвижение граждане между регионами или даже внутри них были ограничены, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

#НОВОСТИ

В России необходимо ограничить передвижение граждан между регионами или внутри их, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции, — сказал министр на конференции «Медицина и качество — 2020» в понедельник.

Возможен также запрет на те виды деятельности, которые связаны с массовым скоплением людей, особенно тех, где вероятна гипервентиляция легких: концерты и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. «Все это определенные механизмы передачи, которые необходимо блокировать», — говорит Мурашко.

По его словам, пока пандемия нне станет фармацевтически управляемой, система ограничений в России будет оправданной. Сейчас есть исследования, которые доказывают, что запрет массовых мероприятий влияет на показатели смертности в условиях распространения фармацевтически неуправляемой инфекции.

 
Автор: Андрей Пермяков
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