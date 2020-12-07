«А не фигней ли я страдаю?». Если в вашей голове возник такой вопрос — вы готовы

Размышлять о том, каково ваше место в жизни и туда ли вы идете на работе, особенно когда везде все хорошо, не глупо. Просто вы — «нежный единорог». Что с этим делать?

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Некоторое количество людей, включая вашего покорного слугу, периодически задаются странными вопросами. Вроде такого: «А чем я занимаюсь, насколько это мое?». Или такого: «Разве я готов всю жизнь посвятить этому делу?». Или даже такого: «Зачем это все?». Неуемная тяга к рефлексии по малейшему поводу часто играет злую шутку: вместо того, чтобы брать и делать, или брать и уходить, часто сидишь полгода-год и страдаешь. Особенно доставляет, когда в процессе страданий все хорошо. Вроде и придраться не к чему, но так хочется. Знакомо?

На самом деле эти страдания — важный знак. Знак того, что вы готовы к существенным переменам и ваше сознание просит их осмыслить. Это еще не план перемен, но уже их предчувствие. И тем больше будет колбасить, чем меньше прислушиваться к настойчивому желанию изменений, исходящему то ли из головы, то ли из сердца.

Как говорится, «душа ждала кого-нибудь». Самая большая сложность здесь — это понять новую идею. Куда идем-то? Именно эта сложность и заставляет годами бегать от самого себя. Попробуем разобраться в механике. Как вернее прислушаться к себе?

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Во-первых, слушать себя лучше общаясь с другими. Парадоксально, но чаще мысли приходят в голову не от рисования воображаемых символов на потолке в спальне в одиночестве, а после плотного диалога с интересным тебе человеком. Желательно, чтобы этот человек был не из профессионального круга общения. Чтобы он, человек, был залетным. Занимался бы чем-то совсем неожиданным. И был фанатиком своего занятия. Это точно не должен быть унылый человек, какими бы должностями и заслугами он не бряцал. Унылые не способны создать мысль, они их только жрут.

Во-вторых, надо иметь время. Время подумать и время не отработку бесед, описанных выше. Если поговорить, скажем, с Илоном Маском, долго спорить с ним о космонавтике, а потом на утро опять погрузиться в текучку — толку не будет. Идеи умирают в рутине. Интересно, что люди, намеренно заполняющие календарь встречами, совещаниями, созвонами, люди, не выносящие пауз, как правило, достаточно несчастливы от текущего занятия. Они пытаются плотным графиком доказать свою пользу, свою востребованность. И, не имея времени подумать над новыми идеями, отрубают себе пути на изменение состояния несчастья.

В-третьих, надо иметь какой-то устраивающий доход. Увы и ах, но байки про выход из зоны комфорта не совсем честны: действительно, некомфортная ситуация акселерирует нацеленность на результат, но при этом формирует «туннельное видение». Нужны деньги? Буду думать только о деньгах. Какие там мысли, какие, нафиг, идеи? Зарабатывать! Это ловушка, знайте ее. Любое тревожащее обстоятельство (это не обязательно деньги, но чаще всего они) делает нас нечувствительными к себе и своим желаниям. Мы как бы на войне, как бы не о душе в это время. Таким образом сознание автоматически будет вешать ярлык «фигня» на все, что не попадает в «туннель».

О чем это все было? О нас, нежных единорогах. О тех, кто под вопросом: «А не фигней ли я страдаю?», — видит целую систему смыслов. Не могу сказать, что это рациональное поведение. Даже не могу назвать его разумным. Но оно вот есть. А, значит, о нем можно и написать.

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