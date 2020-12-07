«Бесконечно расширять нельзя». Варламов раскритиковал мэрию Екатеринбурга

«Екатеринбург снова все перепутал». Блогер-урбанист подверг критике планы по реконструкции моста через реку Исеть. Его планируется расширить до пяти полос.

Урбанист Илья Варламов раскритиковал планы мэрии по расширению моста через реку Исеть на ул. Малышева в Екатеринбурге. Он полагает, что таким образом власти вытесняют из центра города пешеходов, отдавая все пространство автомобилям.

Илья Варламов считает, что бесконечно расширять городские улицы, проспекты и мосты категорически нельзя.

Принцип простой — если расширяется первое место, то пробка перемещается по улице на следующий «затык». Расширив его, мы перемещаем пробку еще на 500 метров дальше. Более того, даже если мы расширим всю улицу, жизнь проще не станет. Во-первых, пробки будут возникать на смежных улицах, ведь весь город превратить в проезжую часть не получится, хоть у нас очень пытаются. Во-вторых, в городе, ориентированном на автомобили, пешеходам становится неудобно перемещаться, что лишний раз стимулирует их покупать машину. Больше машин — снова больше пробок, и так до бесконечности, — пишет блогер.

По его мнению, власти часто путают городскую улицу и автомагистрали, которые отделены от жилой застройки и проходят в промзонах, тоннелях или на эстакадах.

Многим может показаться, что расширение моста в Екатеринбурге — это просто необходимость, ведь улица Малышева на многих участках уже расширена. Логично и здесь сделать шире проезжую часть? На самом деле нет. Посмотрите, как сейчас выглядит улица в других местах. Город просто разорван широкой дорогой. На такой улице неприятно находиться даже по необходимости. Единственное желание — убежать подальше и никогда больше не возвращаться, — считает Илья Варламов.

При этом идею пробить пешеходный тоннель под мостом он считает неплохой идеей, поскольку это позволит гулять по набережной, не поднимаясь на оживленную улицу:

Что получится из Екатеринбурга, если он продолжит делать ставку на автомобили и не прекратит все городские улицы перестраивать в магистрали? Получится Ярославль с его Московским проспектом, где дома стоят вдоль широкой дороги с отбойниками. Получится Москва с ее Ленинградским проспектом, где 19 полос идут вдоль жилых кварталов, прямо под окнами домов. Поверьте, Ленинградский проспект — это совсем не то, что нужно стремиться заимствовать из Москвы. Получится город не для людей, а для автомобилей <…> ответьте на вопрос, город действительно должен стремиться избавиться от всех небольших улочек, бесконечно расширять дороги и превращаться в монстра, где для пешехода нет места?

Напомним, мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на проведение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ для реконструкции моста через реку Исеть на ул. Малышева. Согласно информации, опубликованной на сайте гозакупок, начальная цена аукциона работ 11,9 млн руб. Проезжую часть планируется расширить до пяти полос, а также предусмотреть строительство подземного пешеходного перехода. Реконструкция запланирована в рамках программы улучшения благоустройства Екатеринбурга. До 2025 года на ее реализацию потратят 24,3 млрд руб., писал DK.RU.