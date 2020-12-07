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ПСБ запустил новый онлайн-кредит для бизнеса по ставке от 11,9%

ПСБ запустил новый онлайн-кредит для бизнеса по ставке от 11,9%
Иллюстрация: ПСБ

ПСБ разработал новый кредитный продукт для МСБ «Без бумаг. Оборотный», учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании. Клиенты банка могут получать кредитные предложения по ставке от 11,9%.

Предприниматели могут оформить онлайн-кредит на любые цели на сайте ПСБ. Разработанная банком кредитная платформа «Без бумаг» позволяет получить финансирование малому и среднему бизнесу по двум документам на сумму до 10 млн рублей.

Банк использует большие данные для анализа платежеспособности клиентов, что гарантирует точную настройку кредитных моделей и их ценообразования с учетом персонального риска, поэтому потребители с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование.

Кредит "Без бумаг. Оборотный" стал результатом разработки и внедрения динамической модели оценки заемщика и усовершенствования автоматической системы принятия решений в рамках постоянного развития технологических сервисов ПСБ. Кроме того, инновационный и удобный в получении продукт отвечает актуальным вызовам времени: в условиях сложной эпидемиологической обстановки предприниматели могут быстро получить финансирование, не выходя из дома, а индивидуальные ставки дают возможность оптимизировать расходы, — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

Автор: Гринина Ирина
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