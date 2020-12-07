ПСБ запустил новый онлайн-кредит для бизнеса по ставке от 11,9%

ПСБ разработал новый кредитный продукт для МСБ «Без бумаг. Оборотный», учитывающий индивидуальные финансовые показатели компании. Клиенты банка могут получать кредитные предложения по ставке от 11,9%.

Предприниматели могут оформить онлайн-кредит на любые цели на сайте ПСБ. Разработанная банком кредитная платформа «Без бумаг» позволяет получить финансирование малому и среднему бизнесу по двум документам на сумму до 10 млн рублей.

Банк использует большие данные для анализа платежеспособности клиентов, что гарантирует точную настройку кредитных моделей и их ценообразования с учетом персонального риска, поэтому потребители с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование.