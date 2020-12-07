«Затяжное похмелье: пандемия закончится, но вернемся ли мы к потребительским привычкам?»

«Многие почему-то не захотели говорить решительно со своими арендодателями, хотя закон это позволял. Сейчас мы просим скидку, но арендодатель говорит: «Вас же не закрыли? Работайте лучше».

Отношения арендаторов и арендодателей в этот кризис стали одним из самых острых вопросов. Весной власти запретили работу многих заведений сферы услуг и непродовольственных магазинов, и, поскольку юридически ситуацию не признали форс-мажором, сторонам пришлось самостоятельно решать вопросы арендной платы. Одни собственники соглашались пойти на уступки, другие отказывались давать даже скидку.

Важным прецедентом для всех арендаторов стало решение свердловского арбитража, который в споре арендодателя, АО «ВУХИН» (Восточный научно-исследовательский углехимический институт), и арендатора, бара «Мизантроп», встал на сторону последнего. Бар освободили от арендных платежей за месяцы, когда в регионе действовал режим самоизоляции и заведения общепита не могли принимать гостей.

Совладелец бара Антон Гиренко-Коцуба, которому также принадлежит сеть фитнес-клубов Powerhouse Gym, рассказал DK.RU о том, какие выводы они сделали из этой ситуации, как строили отношения с арендодателями в целом и каковы перспективы фитнес-клубов в ближайшее время.

— Когда началась пандемия, я не мог даже предположить, что «ВУХИН» не даст нам арендные каникулы — по федеральному закону, если ты арендуешь площади у госструктуры, каникулы предоставляются автоматом. Мы закрыли бар в конце марта и начали писать письма, на которые они три месяца не отвечали. Но говорили нам: «Мы частная, а не государственная компания, тоже пытаемся зарабатывать деньги и нам также тяжело». И отрицали, что относятся к «Ростеху».

В итоге мы три месяца не работали и, когда локдаун закончился, получили от них письмо с требованием заплатить полную сумму за это время. Не предоставили даже скидку. При этом директор «ВУХИНа» говорил, что нам и так шли на уступки: последний год мы работали без алкогольной лицензии и продавали только пиво, потому что лицензию можно получить при долгосрочном договоре аренды.

В итоге после окончания режима самоизоляции нам выкатили долги и нарисовали иск: заплатить за три месяца аренды плюс пени. Но я нанял хорошего адвоката, мы хорошо подготовились к процессу и выиграли суд — каким-то чудом: судья полностью отказал истцу в требованиях. И это действительно чуда: мы говорили с Семеном Гальпериным, продюсером «Дома Печати» и «Теле-клуба»: у них в схожем споре договориться не получилось.

Вывод прост: надо уметь отстаивать свою позицию, не сдаваться и понимать, на что давить. Думаю, это один из первых таких прецедентов в России, когда в споре хозяйствующих субъектов, арендодателя и арендатора, суд встал на сторону последнего. Да, они могут подать апелляцию, но мы надеемся отстоять это решение.

Что касается фитнес-клубов, то они у нас есть и на собственных площадях, и на арендованных, и я наблюдаю ситуацию с разных сторон, хоть и не являюсь арендодателем. Есть цепочка «банк — арендодатель — арендатор». Банк выдал кредит, чтобы построить, например, торговый центр, ТЦ сдает площади, арендаторы платят, и за счет их средств торгцентр гасит кредит. По сути, надо признавать пострадавшей всю цепочку и оздоравливать ее. Но все-таки самый важный в этой цепочке — арендатор, потому что он генерирует прибыль, арендодатель этими деньгами только пользуется. И если ты выкручиваешь арендатору руки, лишаешь питания корову, которая дает молоко, и она сдыхает — извини, тебе становится нечего есть.

В бюджете фитнес-центра аренда занимает от 20% до 40% месячных затрат — вместе с зарплатами сотрудников это главная расходная статья клуба. В нашей сфере большинство арендодателей относятся к тебе как к партнеру и ведут себя вполне достойно и цивилизованно. Но встречаются и такие, которые не идут на уступки. Один из наших арендаторов, видимо, занял выжидательную позицию, чтобы понимать, как себя вести, и тоже три месяца не отвечал на наши письма.

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Когда начался карантин, мы сразу стали вести переговоры с арендодателями. Фитнес-центры занимают большие площади, и при досрочном расторжении договора предусмотрены очень суровые штрафные санкции. Иногда фитнес-центры физически не могут съехать и порой работают в убыток, лишь бы не закрыться — потому что иначе потери еще больше. Но в мае вышел федеральный закон, который позволил нам разговаривать на равных. По этому закону, если бы мы не договорились о скидке, то могли бы расторгнуть договор без штрафов.

И это позволило говорить спокойно: либо вы даете скидку, либо мы закроемся и никаких штрафов вы истребовать не сможете. У нас получилось договориться со всеми арендодателями на скидку до конца года. Это вопрос готовности идти до конца: многие почему-то не захотели говорить решительно со своими арендодателями, хотя закон это позволял.

Более того, члены Ассоциации операторов фитнес-индустрии, в которую мы входим, подписали декларацию: они не занимают площади, где работал другой член АОФИ, не договорившийся с арендодателем. Заменить фитнес другим арендатором сложно: центры занимают большие площади, 1000-1500 кв м. Теоретически их можно использовать для других целей, тот же ритейл, но сами помещения заточены под фитнес и для смены арендатора придется проводить реконструкцию. Издержки будут такими, что проще договориться с действующим фитнес-арендатором и дать ему скидку, чем долго искать нового из другой отрасли.

Сейчас возникла другая проблема: заболеваемость коронавирусом гораздо сильнее, чем весной, но на карантин почти никого не закрывают. Тогда мы могли разговаривать с арендодателем, имея на руках доказательства. Договоренности действовали примерно до октября: все надеялись, что второй волны эпидемии не будем. А сейчас, хоть мы и работаем, продажи находятся на уровне 65% от октября 2019 г. Конечно же, мы просим скидку, но арендодатель говорит: «Вас же не закрыли? Работайте лучше».

Да, арендодателям тоже плохо, но мы зарабатываем им деньги, а не наоборот. Поэтому надо идти навстречу, чтобы уравновесить наши отношения. Решением этой проблемы я бы видел обращение местных властей и АОФИ к правительству РФ, чтобы послабления (согласно принятому в мае законопроекту, компании малого и среднего бизнеса, пострадавшие от Covid-19, до 1 октября 2020 г. могут расторгнуть договоры аренды без оплаты штрафа и неустойки, даже если они оговаривались в договоре — прим.ред.) продлили хотя бы до марта.

Сейчас для фитнес-индустрии абсолютная неопределенность: мы в режиме выживания и вынуждены договариваться с нашими контрагентами. Это не только арендодатели, но и поставщики, возможен и пересмотр зарплат сотрудников.

Когда все это закончится и рынок восстановится? Если произойдет чудо и в конце января пандемия пойдет на спад, на финансовые показатели осени 2019 г. мы выйдем весной 2022 г., не раньше.

В этом сентябре мы начали испытывать оптимизм, когда заболеваемость отступила, люди стали верить, что второй волны не будет. Но затем цифры стали нарастать, поднялась паника и продажи у нас рухнули: октябрь был кошмарным, ноябрь — чуть лучше. Сейчас мы испытываем больше оптимизма, потому наш потенциальный потребитель свыкся с мыслью, что вторая волна когда-нибудь закончится, а фитнес-клубы не закрыты, и уже можно купить абонемент. Но людей, которые сидят по домам и никуда не ходят, до сих пор очень много.

Все это похоже на некое затяжное похмелье: пандемия рано или поздно закончится, а вот вернемся ли мы к нашим потребительским привычкам и когда это произойдет — одному богу известно. Очень многие не ходят в фитнес-клуб, потому что боятся заразиться, при этом клуб, на мой взгляд, — одно из самых безопасных мест.

Сейчас посещаемость у нас на уровне 60% от уровня октября 2019 г. То есть, судя по клубным картам, 40% клиентов сидят по домам.

Очень надеюсь, что в какой-то момент они захотят вернуться, но есть и такие, кто подумает, что не так уж сильно ему нужен фитнес. На восстановление психоэмоционального тонуса человека потребуется минимум полгода. Для того чтобы вернуться к прежнему темпу жизни, должен пройти весь следующий год. Если не будет третьей-четвертой-пятой волн и так далее. Но люди ко всему привыкают. Будем надеяться, что уже к осени 2021 г. рынок и тонус восстановятся, и мы будем жить, с юмором вспоминая 2020-й.