Крах старейшего ритейлера, новый пост Чубайса, худший год в истории. Главное за выходные

Как с рынка уходят бренды со столетней историей. Чем займется Анатолий Чубайс после «Роснано». Сколько людей нужно вакцинировать от коронавируса в Москве. Что произошло 5 и 6 декабря.

Новая работа Чубайса

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен на пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично, — прокомментировал Чубайс свое назначение в Facebook.

Он возглавлял «Роснано» 12 лет, с момента создания организации. Ее новым руководителем стал Сергей Куликов, зампред коллегии Военно-промышленной комиссии и бывший топ-менеджер «Ростеха».

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Коронавирус: динамика заболеваемости, вакцинация в Москве

6 декабря в России было выявлено еще 29 039 новых случаев заболевания, 457 человек умерли, 21 342 выздоровели, сообщил оперативный штаб. Всего в стране официально зафиксировано 2,460 млн заболевших, 43 141 умерший, 1,937 млн выздоровевших. Всего в мире количество заболевших Covid-19 превысило 66,5 млн человек.

Только в Москве, чтобы бороться с распространением коронавируса, необходимо привить до 7 млн человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».

Мы должны на перспективу вакцинировать 6-7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. И постепенно нужно в это заходить, и отрабатывать и механизмы цифровой записи, и логистики движения хладовой цепи — доставку, хранение, — сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

Уход старейшего британского ритейлера

Британская сеть универмагов Debenhams, один из старейших ритейлеров в мире, будет ликвидирована. Сеть с весны 2019 г. находится под внешним управлением, и управляющие, которые проводили реструктуризацию, не смогли найти покупателя на компанию. При этом магазины продолжат работу как минимум до конца декабря, а поиски покупателя на весь бизнес или его часть продолжатся.

Сеть Debenhams подкосила не только пандемия, но и неспособность конкурировать с онлайн-ритейлерами, а также просчеты в управлении, в том числе чрезмерное расширение через открытие новых магазинов и приобретение других сетей.

Худший год в истории