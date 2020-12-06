Евгений Ройзман возвращается в большую политику. Три сценария

«Выиграть выборы ему будет так же просто, как забрать у ребенка конфетку. Но допустит ли это Кремль — вопрос». Политик Евгений Ройзман готовится к выборам в Госдуму-2021. Что известно от инсайдеров?

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман может принять участие на выборах в Государственную думу РФ, которые пройдут в 2021 г. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на источники, близкие к политику. В частности, сообщается, что Ройзман уже начал мобилизацию своих сторонников. На выборы он, вероятно, пойдет от партии «Яблоко».

Рассматривается несколько вариантов его участия в выборах. Речь идет о двух округах — Березовском и Свердловском, говорит один из инсайдеров:

В первом его конкурентами станут [Дмитрий] Ионин из «Справедливой России» и единоросс-чемпион [Сергей] Чепиков. Их участие в выборах уже согласовано с партийным руководством. Во втором, скорее всего, Ройзману будет противостоять [единоросс] Андрей Альшевских.

Третий сценарий — участие в выборах по одномандатному округу в Москве, в расчете на федеральную узнаваемость политика:

В последние годы Ройзман часто выступал с лекциями в столице, а также каждую неделю появляется в эфире федерального «Эха Москвы» с собственной программой «Личный прием» — на это, равно как и на популярность в интернете, он может опереться в начале кампании, если соберется участвовать в московских выборах.

Сам Ройзман не подтверждает, но и не опровергает эту информацию. По его словам, сейчас он только следит за предвыборной ситуацией:

Работу с людьми я ни на день не прекращал, тогда как другие кандидаты обычно включаются в кампанию за год, а в основном за полгода до выборов. Депутатство даст мне возможность делать то же, что я делаю сейчас, но в других масштабах и объемах. <...> Поэтому я смотрю ситуацию по округам, внимательно слежу за изменениями законодательства. Я готов идти и выигрывать, а когда приму окончательное решение, то объявлю об этом (цитата по Е1).

По оценкам самого Ройзмана, стоимость предвыборной кампании на выборах в Госдуму может составлять до 20 млн руб. Ранее инсайдеры сообщали, что спонсорами его участия на выборах могут быть структуры, близкие к совладельцу УГМК Андрею Козицыну, однако официально эта информация не подтверждалась.

Политолог Александр Пирогов считает, что в выдвижении Ройзмана есть две интриги — допустят ли его до выборов и от какой партии он пойдет. При этом, по словам Пирогова, «Ройзману без разницы, с кем конкурировать. <...> Выиграть выборы ему будет так же просто, как забрать у ребенка конфетку».

Собрать подписи и стать самовыдвиженцем — нереальная задача, поэтому остается договариваться с 1 из 16 партий, избавленных от необходимости сбора подписей. Для любой из них ключевым фактором станет позиция администрации президента по вопросу выдвижения Ройзмана. Партийному руководству придется пойти на риск и поручиться за бывшего мэра. Выдвижение Ройзмана возможно, если одна из группировок внутри федеральной власти решит использовать его фигуру в своих интересах. <...> Если кто-то из крупных федеральных игроков захочет, условно, ослабить губернатора Свердловской области, то они вполне могут себе позволить поспособствовать тому, чтобы Ройзман до выборов был допущен. Все понимают, что он будет неудобной политической фигурой для региональных властей, — приводит Е1 слова Пирогова.

Год назад Ройзман говорил, что готов пойти на выборы от партии «Гражданские инициативы», если ее возглавит политик Дмитрий Гудков, сообщал DK.RU. Однако в марте 2020 г. Гудков покинул партию.

Евгений Ройзман — предприниматель, поэт, общественный деятель; основатель фонда «Город без наркотиков», основатель частного музея «Невьянская икона»; депутат Государственной думы РФ 4 созыва (2003-2007 гг.), мэр г. Екатеринбурга (2013-2018 гг.). В 2020 г. он вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный «Деловым кварталом» на основе экспертного опроса.

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