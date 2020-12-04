Самыми щедрыми благотворителями «Екатерининской Ассамблеи» стали Пумпянский и Симановский

В Екатеринбурге завершилось главное благотворительное событие года — «Екатерининская Ассамблея». В ходе вечера разыграли 20 лотов. Собранных средств хватит на помощь трем благополучателям аукциона.

Десятая юбилейная «Екатерининская Ассамблея», учредителем которой выступает Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), состоялась в пятницу вечером в «Синара Центре». Вечер проходил в закрытом режиме. Аукцион традиционно проводился в условных единицах (у.е.), стоимость одной условной единицы — 80 руб.

Лот №1. Футболка с автографами сборной России футбольного ЧМ-2018, предоставленная директором авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергеем Скуратовым. Начальная цена — 2000 у.е. Лот продан за 10000 у.е. Александру Невмержицкому, гендиректору ГК «Практика».

Лот №2. Сертификат на посещение спектакля «Разбитый кувшин» Театра Наций на две персоны. У победителя будет возможность после окончания спектакля прогуляться за кулисами Театра Наций в компании известной актрисы Ингеборги Дапкунайте, которая играет в постановке, выпить бокал шампанского, получить фото на память и фирменную программку с ее автографом. Стартовая цена лота — 3000 у.е. Сертификат достается директору группы компаний ANT Group Антону Батакову — за 3500 у.е.

Лот №3. Наградные золотые часы Его Императорского Величества Николая II. Начальная цена — 4000 у.е. Лот предоставлен совладельцем «Малышева-73» Игорем Заводовским. Часы датированы 1907-1908 гг. К лоту прилагается экспертное заключение. Часы получает за 35000 у.е. Андрей Симановский, владелец ГК «Cима-Ленд».

Лот №4. Лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады-2014 с автографом спортсмена, ныне депутата Госдумы. Начальная цена — 3000 у.е. Лот достается за 5000 у.е. Игорю Заводовскому.

Лот №5. Билеты на запись программы «Comedy Club» с открытой датой. Лот предоставлен директором ОАО «Центральный Универмаг (Пассаж)» Константином Погребинским. Начальная цена — 3000 у.е., уходит за 6000 у.е. Кириллу Кузьминских, собственнику «ПивКо».

Лот №6. Баночка маринованных грибов, приготовленных актрисой Алисой Фрейндлих по ее фирменному рецепту. Вместе с угощением актриса передает рецепт своего фирменного блюда. Начальная цена — 2000 у.е. И он достается за 7000 у.е. Игорю Заводовскому.

Лот №7. Книга «Народы Европы», изданная в конце конец XIX — начале XX вв., выставленная на аукцион директором УГМК Андреем Козицыным. Начальная цена — 5000 у.е. Книга является предметом антиквариата и обладает коллекционной ценностью. Ее приобретает за 20000 у.е. Андрей Симановский.

Лот №8. Приглашение на закрытый вечер памяти Олега Табакова в МХТ имени А.П. Чехова с начальной ценой в 2000 у.е. Два билета предоставлены театром при содействии директора арт-холдинга «Ангажемент» Татьяны Самойловой. И он достается за 5500 у.е. основателю Литейной мастерской «Дубровин» Ивану Дубровину.

Лот №9. VIP-ложа на матчи футбольного клуба «Урал» в сезоне 2020/2021. Сертификат включает в себя приглашение для 15 персон на 6 матчей Чемпионата России. Начальная цена — 2000 у.е. Лот предоставлен президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым. Ложа достается за 16000 у.е генеральному директору ГК «Транссибурал» Сергею Мазуркевичу.

Лот №10. Позолоченный кинжал авторской ручной работы, выполненный из булатной стали с нанесением художественной гравюры, украшенный рубинами. Его предоставил на аукцион Сергей Мазуркевич. Начальная цена — 3000 у.е. Его приобретает за 15000 у.е. генеральный директор АО Группа Синара Михаил Ходоровский.

Лот №11. Приглашение на творческий вечер, посвященный юбилею Никиты Михалкова в Зарядье. Лот включает в себя два билета, предоставлен при содействии Татьяны Самойловой. Начальная цена — 2000 у.е. Уходит за 7000 у.е. Дмитрию Кнутареву, председателю совета директоров ООО «Бергауф Строительные технологии».

Лот №12. Малахитовый стол в традициях XVIII века. Начальная цена — 10000 у.е. Стол создан Камнерезным домом Антонова и Литейной мастерской «Дубровин», на аукцион выставлен владельцем Андреем Симановским. Стол приобрел за 60000 у.е. владелец Группы Синара, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Лот №13. Скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын». Изделия выполнены в стиле объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней — халцедона, яшмы, газганского мрамора, гематита, пирита, мохового агата, серебра. Лот предоставил генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. Начальная цена — 10000 у.е. Покупает за 350000 у.е. Дмитрий Пумпянский.

Лот №14. Усыпанный бриллиантами символ «Екатерининской Ассамблеи». Специально к юбилею благотворительной акции ювелирный дом CHAMOVSKIKH изготовил вензель с двумя переплетающимися буквами Е и А. Брошь с монограммой и короной отсылает к трем покровительницам столицы Урала — российским императрицам и святой Екатерине. Украшение выполнено из белого золота 585 пробы, украшено 144 бриллиантами 0,596 карат. Вес — 8,98 г. Лот предоставлен ювелирным домом CHAMOVSKIKH. Начальная цена — 5000 у.е. Символ достается за 100000 у.е. Андрею Симановскому.

Лот №15. Два свитшота с рисунками воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна Виолетты Тюльковой. У девочки нарушение зрения и ДЦП. Она занимается в художественной студии интерната: любит рисовать, заниматься лепкой. Картины выполнены в технике акварели, изображения перенесены на свитшоты. Стартовая цена — 20000 у.е. Приобретает за 100000 у.е. Андрей Симановский.

Лот-сюрприз, который не был анонсирован. Новогодний концерт от Хора Турецкого и его бессменного руководителя Михаила Турецкого. Уникальное шоу будет записано специально для жителей Свердловской области и показано на региональных телеканалах в новогодние и рождественские праздники. Лот предоставил заслуженный и народный артист России Михаил Турецкий, начальная цена — 10000 у.е. И он уходит за 20000 у.е. Андрею Симановскому.

Дополнительный лот из лотереи №1. Пригласительные билеты на две персоны на спектакль «Горбачев» Театра Наций на следующий год с открытой датой. Спектакль латвийского режиссера Алвиса Херманиса — главная премьера сезона театра. Уходит за 12000 у.е. председателю совета директоров «Корин Холдинг» Андрею Брилю.

Дополнительный лот из лотереи №2. Картина уральского художника Цаплина «Осень на Урале». За 3000 у.е. достается Владимиру Черкашину, главе Уральского банка Сбербанка России.

Дополнительный лот из лотереи №3. Персональное новогоднее видео поздравление от коллектива Хора Турецкого и билеты на Юбилейный концерт Хора Турецкого в 2021 г. уходят за 5000 у.е. Андрею Симановскому.

Дополнительный лот из лотереи №4. Картина с изображением первого вокзала в Екатеринбурге. Дополнена уникальным коллекционным альбомом видов Уральской-Горнозаводской железной дороги. Лот предоставлен начальником Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иваном Колесниковым уходит за 3000 у.е. основателю ювелирным домом CHAMOVSKIKH Александру Чамовских.

Еще 25000 у.е. безвозмездно передал Константин Погребинский, который не смог лично присутствовать на аукционе.

Самыми щедрыми благотворителями вечера стали Дмитрий Пумпянский (410 тыс. у.е. или 32 млн 800 тыс. руб.) и Андрей Симановский (280 тыс. у.е. или 22 млн 400 тыс. руб.), который на прошлой неделе получил статуэтку в главной номинации премии «Человек года».

В итоге на аукционе была собрана сумма в 808 тыс. у.е. или 64 млн 640 тыс. руб.

Добавим, к началу аукциона в копилке «Екатерининской Ассамблеи» уже были 29,9 млн руб., оставшиеся от сбора средств в 2019 г., и еще 280 тыс. руб., которые удалось собрать по итогам интернет-аукциона. Таким образом, общая сумма покрывает потребности всех трех благополучателей аукциона.

Напомним, в этом году основным благополучателем «Екатерининской Ассамблеи» является проект «Здоровье ученика — приоритет школы!» по капитальному ремонту и полному оснащению необходимым оборудованием медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения. Стоимость проекта оценивается в 16 млн 77 тыс. руб.

Второе место по итогам рейтингового голосования занял проект «Социополис» некоммерческой организации «Благое дело» по созданию инклюзивного комплекса в п. Верх-Нейвинский, включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию, в качестве стационарно-замещающей модели жизнеустройства людей с инвалидностью на территории Свердловской области (21 млн 872 тыс. руб.).

На третьем месте — проект «Создание Центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО «ОДКБ» и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями» (30 млн 151 тыс. руб.).

Традиционным информационным партнером и партнером интернет-аукциона «Екатерининской Ассамблеи» выступает издание «Деловой квартал» | DK.RU.

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