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Бум автопродаж, отмена приватизации БСК, потеря 1 млн рабочих мест. Главное 4 декабря

Бум автопродаж, отмена приватизации БСК, потеря 1 млн рабочих мест. Главное 4 декабря
Автор фото: Ilya Plekhanov. Иллюстрация: Wikimedia.org

Падение рубля и предстоящий рост цен подхлестнули спрос на автомобили. Акции «Башкирской содовой компании» перейдут государству. В малом и среднем бизнесе стало на 1 млн занятых меньше.

#НОВОСТИ

Продажи новых автомобилей в России выросли на 5,9% и составила 157 580 шт в ноябре 2020 г., сообщила Ассоциация европейского бизнеса. Рост продаж стимулирует падение рубля, а также ожидаемое повышение цен автопроизводителями с начала нового года, говорит Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. Учитывая предстоящий месяц активных продаж, годовой прогноз в 1,522 млн проданных легковых и легких коммерческих автомобилей выглядит вполне реалистичным, считают в АЕБ.

Занятость в секторе МСП падает

Количество работников предприятий малого и среднего бизнеса сократится на 1,1 млн человек по итогам года, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) по итогам опроса бизнеса. Бывшие работники МСП составят более трети новых безработных в России — всего в стране ожидается сокращение 2,9 млн рабочих мест. Всего же в секторе МС работает 19,5 млн россиян.

Официально в России насчитывается 4,8 млн безработных, это 6,3% от рабочей силы. 

Приватизация «Башкирской содовой компании» отменена

Арбитражный суд Башкирии истребовал акции «Башкирской содовой компании» истребованы в пользу государства по иску Генпрокуратуры, сообщает «Интерфакс». По словам представителя ведомства Андрея Иванова, акции БСК были в незаконном владении. Генпрокуратура 28 августа по поручению президента Владимира Путина оспорила законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК. 

Такое решение было принято после того как летом из-за попытки БСК начать разработку месторождения известняка на древнем шихане Куштау в Башкирии начались протесты. Подробнее об этом читайте здесь.

Пандемия коронавируса

За последние сутки в России было зафиксировано 27 403 новых случая болезни, 569 человек умерло, 28 901 полностью выздоровел. Всего, по данным оперштаба, в стране насчитывается 2,402 млн заболевших, 42 176 умерших, 1,888 млн выздоровевших. 

В Москве 5 тысяч человек записались на прививку от коронавируса за первые пять часов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. При этом, как пишет Reuters, в испытаниях вакцины заставляют участвовать бюджетников — формально они записаны как добровольцы, но не все из них смогли отказать работодателям.

Автор: Андрей Пермяков
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