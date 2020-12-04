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В Свердловской области хотят обанкротить структуру «Уралвагонзавода»

В Свердловской области хотят обанкротить структуру «Уралвагонзавода»
Иллюстрация: Уралтрансмаш

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Обанкротить предприятие хочет контрагент.

#СУДЫ#НОВОСТИ

В свердловский арбитражный суд поступило заявление о признании банкротом завода «Уралтрансмаш». Иск подало ООО «Ферростил». Иск пока не принят к производству и заседание по делу не назначено. По информации из открытых источников, основная деятельность компании «Ферростил» — оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

В пресс-службе «Уралтрансмаша» СМИ пояснили, что поводом для обращения в суд стала задолженность завода перед ООО «Ферростил» по договору поставки.

Решение вопросов об урегулировании задолженности с помощью направления заявлений о банкротстве является апробированным способом данной компании по взысканию задолженности. Задолженность перед ООО «Ферростил» погашена. Таким образом, требования заявителя являются не законными и необоснованными, — уточнили на предприятии.

Это не первый случай, когда  «Уралтрансмаш» пытались банкротить. Ранее иска подавала компания «Комплект-техника», поводом стал долг в 2 млн руб., но сторонам удалось договориться. В ходе судебных заседаний юристы завода говорили о сложном финансовом положении завода.

«Уралтрансмаш» известен производством трамвайных вагонов, а также, как сообщает сайт завода, является единственным предприятием России, производящим самоходные артиллерийские установки. Основным владельцем «Уралтрансмаша» является НПК «Уралвагонзавод». Это предприятие испытывает сложности с выплатой кредитов, к его спасению уже подключилось федеральное правительство, рассказывал DK.RU.  

Автор: Анна Хлебникова
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