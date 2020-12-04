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Вопрос на еще один миллион. «Уральские пельмени» продолжают судиться с экс-директором

Вопрос на еще один миллион. «Уральские пельмени» продолжают судиться с экс-директором
Иллюстрация: Личный архив Сергея Нетиевского

Сергей Нетиевский выиграл суд у актеров «Уральских пельменей». Экс-директор и участники шоу требуют друг с друга миллионы в суде с завидной периодичностью.

#УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске артистов «Уральских пельменей» к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому. Об этом DK.RU сообщила представитель Нетиевского Ольга Куликова.

Все эти бессмысленные попытки выдать «белое» за «черное» в моей работе по продвижению и созданию телевизионного шоу «Уральские пельмени» с треском провалились. Сожалею, что коллектив забыл, какие шаги мною были сделаны на старте, кардинально изменившие в лучшую сторону их финансовое благосостояние,  прокомментировал итоги суда Сергей Нетиевский.

Ранее коллектив «Уральских пельменей» подали иск к бывшему директору о взыскании с него 1 млн руб. Как говорится в материалах суда, ответчик требования не признал и «устно заявил ходатайство о пропуске истцом срока исковой давности».

Данное судебное разбирательство между участниками шоу и их бывшим директором не единственное. Артисты регулярно обмениваются судебными исками. Например, в конце апреля Сергей Нетиевский подал два иска к ООО «Уральские пельмени продакшн» на общую сумму более 71 млн руб. Основания обоих исков в материалах суда не указаны. Однако известно, что один из исков суд вернул, поскольку Нетиевский не смог в полном объеме оплатить госпошлину. Как следует из опубликованного определения суда, Нетиевский уплатил госпошлину в размере около 10 тыс. руб., а на уплату остальных 88 тыс. руб. попросил рассрочку. Чтобы доказать сложное финансовое положение, артист предоставил справку из «Точка банка» об отсутствии средств на счете. Однако суд посчитал такие основания недостаточными.

Как писал DK.RU, конфликт между участниками шоу и экс-главой коллектива вспыхнул еще осенью 2015 г., когда Сергея Нетиевского сместили с должности директора. Он оспорил это, суд встал на его сторону. Впрочем, в 2016 г. шоумен сам оставил свою должность. Вторая серия судебных тяжб была посвящена товарному знаку.

В целом борьба идет с переменным успехом. Так, в марте 2018 г. главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении Сергея Нетиевского уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Экс-директора «Уральских пельменей» заподозрили в получении выгоды с использованием своих полномочий. Сумма ущерба оценивалась в 173 млн руб., писал DK.RU.

Бывшие коллеги обвиняли Сергея Нетиевского в том, что в период с 2012 по 2015 гг. он создавал компании, от лица которых заключал договоры с телеканалом «СТС». При этом, по мнению участников творческого коллектива, большую часть вырученных денег утаивал.

В конце ноября 2018 г. г-н Нетиевский официально обвинил своих бывших коллег по шоу «Уральские пельмени» в краже в особо крупном размере. Он заявил, что артисты шоу «перешли границы из-за звездности и жажды денег».

Автор: Анна Хлебникова
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