В Свердловской области обжалуют переход «Скорых» на аутсорсинг

Член Общественной палаты обжалует итоги конкурса, по которым машины скорой помощи в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском переданы на аутсорсинг микропредприятию из Подмосковья.

Жалобы в УФАС и прокуратуру на три конкурса по передаче машин скорой помощи в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменск-Уральском на аутсорсинг, направила член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова.

Как она написала на своей странице в соцсети Facebook, у нее есть вопросы к нескольким моментам организации конкурса. Во-первых, в форме закупки предмет контракта определен «как медицинские, а не транспортные услуги, что позволило разместить открытый конкурс вместо аукциона». Кроме того, по словам Екатерины Петровой, источник финансирования определен как бюджет ФОМС, что является нецелевым расходованием средств, а цена за машино-час завышена (в сравнении с аналогичными и сопоставимыми контрактами в других регионах, а также с предыдущим контрактом в два раза).

Но самое главное — во всех упомянутых городах на станциях есть свои машины Скорой помощи, причем не изжившие свой срок, — написала Екатерина Петрова.

Она отметила, что во всех трех конкурсах была подана только одна заявка от ООО «РТ – Социальная сфера» — это микропредприятие, которое базируется в Мытищах, в нем работает семь человек, входит в структуру Ростеха.

Ранее DK.RU писал, что часть карет скорой помощи в Екатеринбурге передали в аутсорсинг пермской компании «Феникс-Логистика». Такое решение глава службы Игорь Пушкарев объяснял тем, что в службе недостаточно собственных автомобилей, при этом более 50% машин скорой помощи старше пяти лет, что не соответствует требованиям Минздрава. Однако затем у сотрудников служб скорой помощи, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19, возникли проблемы с получением дополнительных выплат. Ранее их медикам обещал Владимир Путин в качестве одной из стимулирующих мер.