В регионе отменили две главные елки, а власти выдали предписания Дедам Морозам

В этом году дети региона могут остаться без новогодних хороводов. Власти рекомендовали Дедам Морозам воздержаться от активностей, в которых есть контакт между людьми, в том числе при выдаче подарков.

Также власти региона напомнили, что проводить массовые мероприятия можно при условии сниженной заполняемости помещения — залы не должны заполняться более чем на 50% от максимальной вместимости.

Нам бы очень хотелось, чтобы праздники впоследствии не сменились на какие-то более печальные мероприятия, связанные с необходимостью лечиться от полученной инфекции. <…> Чтобы этого не случилось, подготовлены специальные методические рекомендации, согласованные с Роспотребнадзором, они отправлены во все образовательные учреждения и учреждения культуры, — сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Между тем, организаторы одной из двух самых масштабных елок региона — ЭСПО-елки, сообщили, что отменяют мероприятия в этом году.

Мы переносим ЭКСПО-Елку. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято непростое, но окончательное решение — перенести ЭКСПО-Елку на следующий год. Так как здоровье наших маленьких и взрослых посетителей для нас превыше всего, — сообщил директор Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов.

Скорее всего, отменится и губернаторская елка, на которую, как правило, приглашали воспитанников детских домов и ребят из малообеспеченных и приемных семей.

Финансирование мероприятия проводят через областной Дворец молодежи, к началу декабря обычно уже заключают договоры и начинается подготовка. Сейчас даже переговоры не ведутся, — приводит агентство URA.RU слова своего источника в резиденции свердловского губернатора.

Эти слова подтверждают и в оперштабе региона, который отвечает за профилактику распространения коронавирусной инфекцией.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и действующих рекомендаций Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий, в том числе новогоднего праздника в резиденции губернатора Свердловской области, не предполагается, — уточнили там.

По данным оперштаба, за последние сутки на Среднем Урале выявлено 382 новых случая COVID-19. Состояние 648 госпитализированных оценивается как тяжелое, 333 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 237 — на аппаратах ИВЛ. Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 47445 случаев заболевания, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 39674, умерли от COVID-19 1060 человек.