Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.12
75,19
91,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В регионе отменили две главные елки, а власти выдали предписания Дедам Морозам

В регионе отменили две главные елки, а власти выдали предписания Дедам Морозам
Иллюстрация: кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето», Союзмультфильм, 1969 г.

В этом году дети региона могут остаться без новогодних хороводов. Власти рекомендовали Дедам Морозам воздержаться от активностей, в которых есть контакт между людьми, в том числе при выдаче подарков.

#ДЕТИ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Также власти региона напомнили, что проводить массовые мероприятия можно при условии сниженной заполняемости помещения — залы не должны заполняться более чем на 50% от максимальной вместимости.

Нам бы очень хотелось, чтобы праздники впоследствии не сменились на какие-то более печальные мероприятия, связанные с необходимостью лечиться от полученной инфекции. <…> Чтобы этого не случилось, подготовлены специальные методические рекомендации, согласованные с Роспотребнадзором, они отправлены во все образовательные учреждения и учреждения культуры, — сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Между тем, организаторы одной из двух самых масштабных елок региона — ЭСПО-елки, сообщили, что отменяют мероприятия в этом году.

Мы переносим ЭКСПО-Елку. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято непростое, но окончательное решение — перенести ЭКСПО-Елку на следующий год. Так как здоровье наших маленьких и взрослых посетителей для нас превыше всего, — сообщил директор Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов.

Скорее всего, отменится и губернаторская елка, на которую, как правило, приглашали воспитанников детских домов и ребят из малообеспеченных и приемных семей.

Финансирование мероприятия проводят через областной Дворец молодежи, к началу декабря обычно уже заключают договоры и начинается подготовка. Сейчас даже переговоры не ведутся, — приводит агентство URA.RU слова своего источника в резиденции свердловского губернатора.

Эти слова подтверждают и в оперштабе региона, который отвечает за профилактику распространения коронавирусной инфекцией.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и действующих рекомендаций Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий, в том числе новогоднего праздника в резиденции губернатора Свердловской области, не предполагается, — уточнили там.

По данным оперштаба, за последние сутки на Среднем Урале выявлено 382 новых случая COVID-19. Состояние 648 госпитализированных оценивается как тяжелое, 333 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 237 — на аппаратах ИВЛ. Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 47445 случаев заболевания, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 39674, умерли от COVID-19 1060 человек.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Массовые увольнения из Wildberries, закрытие дворца после концерта. Главное 1 декабряМассовые увольнения из Wildberries, закрытие дворца после концерта. Главное 1 декабря
  • Темная лошадка. Самой богатой компанией Свердловской области стала неизвестная фирмаТемная лошадка. Самой богатой компанией Свердловской области стала неизвестная фирма
  • Врач и нотариус удаленно, билеты РЖД без паспорта. Что декабрь принесет россиянамВрач и нотариус удаленно, билеты РЖД без паспорта. Что декабрь принесет россиянам
  • ЦБ готовит революцию на финансовом рынке страны. Бизнес спрашивают, как сделать лучшеЦБ готовит революцию на финансовом рынке страны. Бизнес спрашивают, как сделать лучше
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.