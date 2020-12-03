В крупнейших городах России за год почти не открывали новые бары

Весенний локдаун и осеннее ограничение часов работы больно ударили по всей индустрии общепита, особенно по барам. Впрочем, в такой ситуации арендодатели готовы смягчать условия аренды.

В самых популярных и дорогих локациях Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска количество баров за год выросло всего на 5%, с 453 до 478 заведений, пишет «Коммерсантъ» на основе данных сервиса 2ГИС. Годом ранее, с ноября 2018 по ноябрь 2019 гг., рост был на 31 процентный пункт выше.

В Москве на трех гастрономических улицах, Арбате, Новом Арбате и Тверской, число заведений за год снизилось, а выросло только на Покровке. Всего в столице количество баров выросло со 179 до 186. В Петербурге на прогулочных улицах стало больше на одно заведение, в Новосибирске — на семь, в Казани — на три, а в Екатеринбурге — меньше на два бара.

Число заведений в самых популярных местах растет благодаря высокой ротации, говорит основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. Повысить интерес со стороны рестораторов могло и смягчение условий аренды после весеннего режима изоляции, указывает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

Но в целом сегмент баров, как и вся индустрия общепита, испытывает затяжной кризис из-за действующих ограничений на работу в связи с коронавирусом, отмечает партнер Deloitte Егор Метелкин. По итогам года в целом по России баров станет меньше, уверен он. После первой волны в России закрылось до 20% заведений общепита, по итогам второй их число может уменьшиться еще на 10–15%, ожидает Андрей Петраков. Впрочем, развитию индустрии баров не способствовало и падение реальных доходов россиян.

К тому же сейчас заведениям трудно прогнозировать ситуацию, так как в разных регионах власти вводят ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19. Так, в Свердловской области действует запрет на работу баров, кафе и ресторанов после 23 часов. В Петербурге 2 декабря власти ввели полный запрет на работу всех заведений общепита с 30 декабря по 3 января — при этом деньги, заработанные во время праздничных дней, обеспечивают работу точки на месяц вперед, добавляет директор Restcon.