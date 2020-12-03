Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.12
75,19
91,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В крупнейших городах России за год почти не открывали новые бары

В крупнейших городах России за год почти не открывали новые бары
Иллюстрация: Flickr.com

Весенний локдаун и осеннее ограничение часов работы больно ударили по всей индустрии общепита, особенно по барам. Впрочем, в такой ситуации арендодатели готовы смягчать условия аренды.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

В самых популярных и дорогих локациях Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска количество баров за год выросло всего на 5%, с 453 до 478 заведений, пишет «Коммерсантъ» на основе данных сервиса 2ГИС. Годом ранее, с ноября 2018 по ноябрь 2019 гг., рост был на 31 процентный пункт выше. 

В Москве на трех гастрономических улицах, Арбате, Новом Арбате и Тверской, число заведений за год снизилось, а выросло только на Покровке. Всего в столице количество баров выросло со 179 до 186. В Петербурге на прогулочных улицах стало больше на одно заведение, в Новосибирске — на семь, в Казани — на три, а в Екатеринбурге — меньше на два бара.

Число заведений в самых популярных местах растет благодаря высокой ротации, говорит основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. Повысить интерес со стороны рестораторов могло и смягчение условий аренды после весеннего режима изоляции, указывает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков

Но в целом сегмент баров, как и вся индустрия общепита, испытывает затяжной кризис из-за действующих ограничений на работу в связи с коронавирусом, отмечает партнер Deloitte Егор Метелкин. По итогам года в целом по России баров станет меньше, уверен он. После первой волны в России закрылось до 20% заведений общепита, по итогам второй их число может уменьшиться еще на 10–15%, ожидает Андрей Петраков. Впрочем, развитию индустрии баров не способствовало и падение реальных доходов россиян. 

К тому же сейчас заведениям трудно прогнозировать ситуацию, так как в разных регионах власти вводят ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19. Так, в Свердловской области действует запрет на работу баров, кафе и ресторанов после 23 часов. В Петербурге 2 декабря власти ввели полный запрет на работу всех заведений общепита с 30 декабря по 3 января — при этом деньги, заработанные во время праздничных дней, обеспечивают работу точки на месяц вперед, добавляет директор Restcon.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Массовые увольнения из Wildberries, закрытие дворца после концерта. Главное 1 декабряМассовые увольнения из Wildberries, закрытие дворца после концерта. Главное 1 декабря
  • Темная лошадка. Самой богатой компанией Свердловской области стала неизвестная фирмаТемная лошадка. Самой богатой компанией Свердловской области стала неизвестная фирма
  • Врач и нотариус удаленно, билеты РЖД без паспорта. Что декабрь принесет россиянамВрач и нотариус удаленно, билеты РЖД без паспорта. Что декабрь принесет россиянам
  • ЦБ готовит революцию на финансовом рынке страны. Бизнес спрашивают, как сделать лучшеЦБ готовит революцию на финансовом рынке страны. Бизнес спрашивают, как сделать лучше
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.